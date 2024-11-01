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SureSigns Premium Rollstand

Mounting and stands

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The SureSigns Premium Rollstand includes an easy-to-clean molded basket that can swivel for easy positioning in tight spaces. Dedicated sections for bar code scanner, cleaning wipes, NBP cuffs, extra disposable temperature covers and an SpO₂ sensor.

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Technische specificaties

Product details
Product details
Unit of Measure
  • 1/each
Use with Philips Equipment
  • EarlyVue VS30, SureSigns VS and VM monitors
Package Weight
  • .999 kg
CE Certified
  • Yes
Product details
Product details
Unit of Measure
  • 1/each
Use with Philips Equipment
  • EarlyVue VS30, SureSigns VS and VM monitors
Bekijk alle specificaties
Product details
Product details
Unit of Measure
  • 1/each
Use with Philips Equipment
  • EarlyVue VS30, SureSigns VS and VM monitors
Package Weight
  • .999 kg
CE Certified
  • Yes
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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