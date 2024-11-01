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Mobile CL Disposable Small Adult

Cuff

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Mobile CL Disposable Small Adult Cuff (light blue). Circumference 21.0 - 27.0 cm. Used with Intellivue CL NBP Pod. Quantity 20 cuffs.

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Technische specificaties

NIBP Cuff
NIBP Cuff
Patient Application
  • Adult
Cuff Size
  • Small Adult
Cuff Color
  • Light Blue
Limb Circumference
  • 21 to 27 cm
Bladder Width
  • Cuff Width: 10.5 cm (4.1'')
Bladder Length
  • 18.5 cm (7.3'') bladder
Number of Hoses
  • 1
Cuff Connector Style
  • Mobile CL
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 865216
Product Category
  • NIBP
Product Type
  • Cuff
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Single-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • 1.700 kg
Packaging Unit
  • 20 cuffs per box
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • 989803163131
NIBP Cuff
NIBP Cuff
Patient Application
  • Adult
Cuff Size
  • Small Adult
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 865216
Bekijk alle specificaties
NIBP Cuff
NIBP Cuff
Patient Application
  • Adult
Cuff Size
  • Small Adult
Cuff Color
  • Light Blue
Limb Circumference
  • 21 to 27 cm
Bladder Width
  • Cuff Width: 10.5 cm (4.1'')
Bladder Length
  • 18.5 cm (7.3'') bladder
Number of Hoses
  • 1
Cuff Connector Style
  • Mobile CL
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 865216
Product Category
  • NIBP
Product Type
  • Cuff
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Single-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • 1.700 kg
Packaging Unit
  • 20 cuffs per box
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • 989803163131
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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