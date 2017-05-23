Complete Lead Set for PageWriter TC Series Cardiographs, AAMI Color Coded, shielded. Consisting of 2 arm leads (39" (1m)), 2 leg leads (41" (1.04m)), and 2 x 1 into 3 Trident leads (28" (70cm)), 2 lead separators 2.54 diameter, 2 Trident Yoke labels (V1-V3, V4-V6), 4 colored clips, 14 colored rings, 6 brown base rings and instructions for use. This lead set comes fully assembled. 1 complete lead set = 1 sales unit.
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Arm lead (39" (1m)), leg lead (41" (1.04m)), Trident lead (28" (70cm))
m
Shielded
Shielded
Electrode Attachment Method
Alligator Clip
Color Coding
AAMI
Product details
Product details
Product Category
ECG
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
Use with Philips Healthcare Equipment
860315, 860310
Product Type
Diagnostic ECG Patient Cables and Leads
CE Certified
No
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Multi-Patient Use
Package Weight
250
g
Packaging Unit
1
Not manufactured with natural rubber latex
Yes
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile
Minimum Shelf Life
None
Use with Other Supplies
N/A
Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.