Jeu complet de fils d’électrodes blindés pour électrocardiographe PageWriter série TC, avec codage couleur AAMI. Comprend : 2 fils pour électrodes de bras (1 m), 2 fils pour électrodes de jambe (1,04 m), 2 systèmes Trident regroupant chacun 3 fils d’électrodes (70 cm), 2 barrettes de séparation de diamètre 2,54, 2 étiquettes Trident Yoke (V1-V3, V4-V6), 4 pinces de couleur, 14 bagues de couleur, 6 bagues de base marron et 1 manuel d’utilisation. Ce jeu de fils d’électrodes est livré entièrement assemblé. 1 jeu complet par unité.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Type de patient
Enfant, adulte
Site d’application
Membre ; thorax
Longueur du jeu de fils
Électrode de bras (1 m), électrode de jambe (1,04 m), système Trident (70 cm)
m
Blindé
Blindé
Méthode de fixation des électrodes
Pince crocodile
Codage couleur
AAMI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
860315, 860310
Type de produit
Câbles ECG et fils d’électrodes de diagnostic
Certification CE
Non
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Poids
250
g
Conditionnement
1
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
N/A
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.