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DECG Reusable Legplate Adapter, Philips cable

Direct ECG

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Reusable legplate adapter cable (shown with Fetal Spiral Electrode and Attachment Electrode) for 989803137631 & 989803137641 fetal spiral electrodes.

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Documentatie

Brochure (3)

Brochure

Brochure (3)

Brochure

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Brochure (3)

Brochure

Technische specificaties

Fetal Direct ECG
Fetal Direct ECG
Cable Length
  • 64 cm (25.2")
Product details
Product details
Product Category
  • Fetal
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M2705A, M2703A, M1350A, M1350B, M1350C, M1353A, M1357A, M1364-60001, M2738A, M1365A, M2727A, M2735A, M2720A
Product Type
  • Direct ECG
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .181 kg
Packaging Unit
  • 1 cable
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • 989803137631; 989803137641
Fetal Direct ECG
Fetal Direct ECG
Cable Length
  • 64 cm (25.2")
Product details
Product details
Product Category
  • Fetal
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Bekijk alle specificaties
Fetal Direct ECG
Fetal Direct ECG
Cable Length
  • 64 cm (25.2")
Product details
Product details
Product Category
  • Fetal
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M2705A, M2703A, M1350A, M1350B, M1350C, M1353A, M1357A, M1364-60001, M2738A, M1365A, M2727A, M2735A, M2720A
Product Type
  • Direct ECG
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .181 kg
Packaging Unit
  • 1 cable
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Minimum Shelf Life
  • None
Use with Other Supplies
  • 989803137631; 989803137641
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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