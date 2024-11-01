Câble adaptateur pour électrode de scalp fœtal, réutilisable (illustré avec l’électrode spirale et l’électrode de fixation), à utiliser avec les électrodes de scalp fœtal à spirale 989803137631 et 989803137641.
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Catégorie de produit
Surveillance fœtale
Type de produit
ECG direct
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Poids
0,181
kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 câble
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
989803137631 ; 989803137641
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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