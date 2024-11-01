The Philips eL18-4 EMT transducer, has a built-in electromagnetic tracking (EMT) coil that allows tracking of the transducer in space used for Fusion and Navigation or for the Philips Anatomical Intelligence for Breast (AI Breast) software feature. For AI Breast the integrated EM tracking coil in conjunction with a speciality mattress and tabletop field generator is used for used for breast screening exams while preserving superb image quality for full diagnostic studies.
Learn more about the eL18-4 EMT ultra-broadband linear array transducer in the specification table below.
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High resolution superficial applications including small parts, breast, vascular, musculoskeletal, bowel, pediatric, and OB imaging.
Tissue aberration correction selection for advamced MSK, breat and vascular venous TSP.
High resolution superficial applications including small parts, breast, vascular, musculoskeletal, bowel, pediatric, and OB imaging.
Tissue aberration correction selection for advamced MSK, breat and vascular venous TSP.
Biopsy capable
Yes
Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.