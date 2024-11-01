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eL18-4 EMT Transducer

Sonde linéaire ultra-large bande avec technologie PureWave Crystal

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La sonde Philips eL18-4 avec suivi électromagnétique intégré permet de localiser la sonde dans l’espace. Cette technologie est utilisée pour l’option Fusion et Navigation, ainsi que pour la fonctionnalité logicielle Philips Anatomical Intelligence for Breast (AI Breast). Pour les examens de dépistage du cancer du sein par intelligence artificielle, la bobine de suivi électromagnétique intégrée est associée à un matelas spécialement conçu et à un générateur de champ pour plan d’examen. Cette technologie permet de préserver une excellente qualité d’image pour des études diagnostiques complètes. Pour en savoir plus sur la sonde linéaire ultra-large bande Philips eL18‐4 avec suivi électromagnétique intégré, reportez-vous au tableau des spécifications ci-dessous.

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Fiche technique

Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • PureWave
Nombre d’éléments
  • 1 920
Gamme de fréquences
  • 18-4 MHz
Type de sonde
  • Linéaire
Applications
  • Adaptée aux études en haute résolution des structures superficielles, y compris les parties molles, ainsi qu’à l’imagerie mammaire, vasculaire, ostéo-articulaire, intestinale, pédiatrique et obstétricale. Possibilité de sélectionner la correction des aberrations tissulaires pour l’imagerie tissulaire spécifique ostéo-articulaire avancée, mammaire et vasculaire veineuse.
Utilisable pour les biopsies
  • Oui
Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • PureWave
Nombre d’éléments
  • 1 920
Voir toutes les caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • PureWave
Nombre d’éléments
  • 1 920
Gamme de fréquences
  • 18-4 MHz
Type de sonde
  • Linéaire
Applications
  • Adaptée aux études en haute résolution des structures superficielles, y compris les parties molles, ainsi qu’à l’imagerie mammaire, vasculaire, ostéo-articulaire, intestinale, pédiatrique et obstétricale. Possibilité de sélectionner la correction des aberrations tissulaires pour l’imagerie tissulaire spécifique ostéo-articulaire avancée, mammaire et vasculaire veineuse.
Utilisable pour les biopsies
  • Oui
  • Disponibilité variable suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails.

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