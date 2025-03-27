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C6-2 Transducer

Broadband curved array transducer

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The C6-2 curved array transducer has 6 to 2 MHz extended operating frequency range and offers high performance for OB/GYN, Fetal Echo, Abdominal and Interventional applications.

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Technische specificaties

Specifications
Specifications
Technology
  • Broadband
Number of elements
  • 128
Frequency range
  • 6 - 2 MHz
Array Type
  • Curved
Aperture
  • 63.7 mm
Field of view
  • 72°
Applications
  • General purpose abdominal (adult and pediatric, including vascular), obstetrical, gynecological, urology, and interventional applications
Biopsy capable
  • Yes
Image Fusion Navigation capable
  • No
Specifications
Specifications
Technology
  • Broadband
Number of elements
  • 128
Bekijk alle specificaties
Specifications
Specifications
Technology
  • Broadband
Number of elements
  • 128
Frequency range
  • 6 - 2 MHz
Array Type
  • Curved
Aperture
  • 63.7 mm
Field of view
  • 72°
Applications
  • General purpose abdominal (adult and pediatric, including vascular), obstetrical, gynecological, urology, and interventional applications
Biopsy capable
  • Yes
Image Fusion Navigation capable
  • No
  • Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

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