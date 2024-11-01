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L12-5 50 mm Transducer

Linear array transducer

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Learn more about the Philips L12-5 50 mm linear array transducer in the specification table below.

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Technische specificaties

Specifications
Specifications
Technology
  • Broadband
Number of elements
  • 256
Frequency range
  • 12 - 5 MHz
Array Type
  • Linear
Aperture
  • 50 mm
Field of view
  • -
Volume of field of view
  • -
Applications
  • Abdominal bowel, general OB, vascular (carotid, arterial, venous, and superficial), pediatric (abdomen and hip), small parts including thyroid, testicle, and breast, and MSK
Biopsy capable
  • Yes
Image Fusion Navigation capable
  • Yes
Specifications
Specifications
Technology
  • Broadband
Number of elements
  • 256
Bekijk alle specificaties
Specifications
Specifications
Technology
  • Broadband
Number of elements
  • 256
Frequency range
  • 12 - 5 MHz
Array Type
  • Linear
Aperture
  • 50 mm
Field of view
  • -
Volume of field of view
  • -
Applications
  • Abdominal bowel, general OB, vascular (carotid, arterial, venous, and superficial), pediatric (abdomen and hip), small parts including thyroid, testicle, and breast, and MSK
Biopsy capable
  • Yes
Image Fusion Navigation capable
  • Yes
  • Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

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