The C5-1 PureWave curved array transducer
with 5 to 1 MHz extended operating
frequency range is ideal for high
performance Fetal Echo, Abdominal,
Interventional, and OB/GYN applications. It
offers exceptional clinical performance for a
wide range of patient types including obese
and technically challenging patients.
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General purpose abdominal (adult and pediatric, including vascular), obstetrical, gynecological, urology, and interventional applications
Biopsy capable
Yes
Image Fusion Navigation capable
No
Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.