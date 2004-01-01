Termes recherchés

C5-1 Transducer

Sonde convexe large bande dotée de la technologie PureWave Crystal

La sonde convexe C5-1 PureWave avec plage de fréquences d’émission étendue de 1 à 5 MHz est adaptée pour les échographies fœtales de haute performance et pour les applications abdominales, interventionnelles et OB/Gyn. Elle offre des performances cliniques élevées pour un large éventail de types de patients, y compris les patients obèses et techniquement difficiles à examiner.

Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • PureWave
Nombre d’éléments
  • 160
Gamme de fréquences
  • 1-5 MHz
Type de sonde
  • Convexe
Ouverture
  • 55,5 millimètre
Champ d’acquisition
  • 111°
Applications
  • Adaptée aux examens généraux abdominaux (adultes et pédiatriques, y compris vasculaires), obstétriques, gynécologiques, urologiques et aux applications interventionnelles
Utilisable pour les biopsies
  • Oui
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
