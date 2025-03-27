Zoektermen

NL
FR

C9-2 Transducer

Broadband curved array transducer with PureWave crystal technology

Bekijk soortgelijke producten

The C9-2 PureWave curved array transducer has 9 to 2 MHz extended operating frequency range. and offers high performance for OB/GYN and Abdominal applications. Now, one transducer provides exceptional clinical performance for a wide range of patient types including technically challenging patients.

Neem contact op

Documentatie

Brochure (1)

Brochure

Flyers (1)

Flyers

Brochure (1)

Brochure

Flyers (1)

Flyers

Bekijk alle documentatie

Brochure (1)

Brochure

Flyers (1)

Flyers

Technische specificaties

Specifications
Specifications
Technology
  • PureWave
Number of elements
  • 192
Frequency range
  • 9 - 2 MHz
Array Type
  • Curved
Aperture
  • 53.76 mm
Field of view
  • 102°
Applications
  • General purpose abdominal (adult and pediatric, including vascular), obstetrical, gynecological, urology, fetal heart and interventional applications
Biopsy capable
  • Yes
Image Fusion Navigation capable
  • No
Specifications
Specifications
Technology
  • PureWave
Number of elements
  • 192
Bekijk alle specificaties
Specifications
Specifications
Technology
  • PureWave
Number of elements
  • 192
Frequency range
  • 9 - 2 MHz
Array Type
  • Curved
Aperture
  • 53.76 mm
Field of view
  • 102°
Applications
  • General purpose abdominal (adult and pediatric, including vascular), obstetrical, gynecological, urology, fetal heart and interventional applications
Biopsy capable
  • Yes
Image Fusion Navigation capable
  • No
  • Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.