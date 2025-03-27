The C9-2 PureWave curved array transducer
has 9 to 2 MHz extended operating
frequency range. and offers high
performance for OB/GYN and Abdominal
applications. Now, one transducer provides
exceptional clinical performance for a wide
range of patient types including technically
challenging patients.
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General purpose abdominal (adult and pediatric, including vascular), obstetrical, gynecological, urology, fetal heart and interventional applications
Biopsy capable
Yes
Image Fusion Navigation capable
No
Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.