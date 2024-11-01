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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.