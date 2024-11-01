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Disposable temperature probes, short (5)'

Adapter Cable

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2-pin plug adapter cable, accepts mini (1/8") phone plug. Terminates in 2-prong plug. Reusable adapter cable for disposable probes.

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Technische specificaties

Temperature Adapter Cable
Temperature Adapter Cable
Cable Length
  • 1.5 m (4.9')
Number of Pins
  • 2-Pin
Compatibility
  • Philips Equipment
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Product Category
  • Temperature
Product Type
  • Adapter Cable
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .070 kg
Packaging Unit
  • 1 pack = 1 cable
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Minimum Shelf Life
  • None
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Use with Other Supplies
  • Philips single use temperature probes
Temperature Adapter Cable
Temperature Adapter Cable
Cable Length
  • 1.5 m (4.9')
Number of Pins
  • 2-Pin
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Bekijk alle specificaties
Temperature Adapter Cable
Temperature Adapter Cable
Cable Length
  • 1.5 m (4.9')
Number of Pins
  • 2-Pin
Compatibility
  • Philips Equipment
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Use with Philips Healthcare Equipment
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Product Category
  • Temperature
Product Type
  • Adapter Cable
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .070 kg
Packaging Unit
  • 1 pack = 1 cable
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Minimum Shelf Life
  • None
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Use with Other Supplies
  • Philips single use temperature probes
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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