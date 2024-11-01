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Disposable temperature probes, short (5)'

Câble adaptateur

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Câble adaptateur équipé d’un connecteur à 2 broches. Compatible avec les connecteurs jack 1/8”. Câble réutilisable, pour sondes à usage unique.

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Fiche technique

Câble adaptateur pour sondes de température
Câble adaptateur pour sondes de température
Longueur du câble
  • 1,5 m
Nombre de broches
  • 2 broches
Compatibilité
  • Équipement Philips
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Catégorie de produit
  • Température
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble adaptateur
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Non
Poids
  • 0,070 kg
Conditionnement
  • 1 câble par paquet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • Sondes de température Philips à usage unique
Câble adaptateur pour sondes de température
Câble adaptateur pour sondes de température
Longueur du câble
  • 1,5 m
Nombre de broches
  • 2 broches
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Catégorie de produit
  • Température
Voir toutes les caractéristiques
Câble adaptateur pour sondes de température
Câble adaptateur pour sondes de température
Longueur du câble
  • 1,5 m
Nombre de broches
  • 2 broches
Compatibilité
  • Équipement Philips
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Catégorie de produit
  • Température
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble adaptateur
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Non
Poids
  • 0,070 kg
Conditionnement
  • 1 câble par paquet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • Sondes de température Philips à usage unique
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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