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Reusable Adapter Cable, Temperature 3m 989803221181

Temperature Accessories

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The extension cable can be used with patient monitors and other measuring devices from Philips. The extension cable serves as the interface between a single-use temperature probe and a patient monitor. Consult the user manual of the monitoring device to ensure compatibility. Overall length: 300cm. 1 box = 1 cable

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Technische specificaties

Temperature Adapter Cable
Temperature Adapter Cable
Cable Length
  • 300cm
Number of Pins
  • 2
Compatibility
  • Consult the user manual of the monitoring device
Product details
Product details
Unit of Measure
  • PCE
Packaging
  • 1 box = 1 cable
Disposable or reusable
  • Reusable
Patient Application
  • All
Replaces Product
  • 21082A
Shelf Life
  • not applicable
Cable Length
  • 300cm
Use with non Philips products
  • No
DEHP-free
  • Yes
Use with Philips Equipment
  • IntelliVue Patient Monitor MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • IntelliVue Extensions 867039, 867040, 867041
  • IntelliVue Multi-Measurement Server / SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A and X2 M3002A
  • Temperature Parameter Module M1029A
  • Patient Monitor 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • IntelliVue Multi-Measurement Module X3 (867030)
Use with Philips Supplies
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Sterile or Non-Sterile
  • Non-Sterile
Latex-free
  • Yes
CE Certified
  • Yes
Temperature Adapter Cable
Temperature Adapter Cable
Cable Length
  • 300cm
Number of Pins
  • 2
Product details
Product details
Unit of Measure
  • PCE
Packaging
  • 1 box = 1 cable
Bekijk alle specificaties
Temperature Adapter Cable
Temperature Adapter Cable
Cable Length
  • 300cm
Number of Pins
  • 2
Compatibility
  • Consult the user manual of the monitoring device
Product details
Product details
Unit of Measure
  • PCE
Packaging
  • 1 box = 1 cable
Disposable or reusable
  • Reusable
Patient Application
  • All
Replaces Product
  • 21082A
Shelf Life
  • not applicable
Cable Length
  • 300cm
Use with non Philips products
  • No
DEHP-free
  • Yes
Use with Philips Equipment
  • IntelliVue Patient Monitor MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • IntelliVue Extensions 867039, 867040, 867041
  • IntelliVue Multi-Measurement Server / SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A and X2 M3002A
  • Temperature Parameter Module M1029A
  • Patient Monitor 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • IntelliVue Multi-Measurement Module X3 (867030)
Use with Philips Supplies
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Sterile or Non-Sterile
  • Non-Sterile
Latex-free
  • Yes
CE Certified
  • Yes
  • Do not place the skin temperature probe in areas with injured skin, open wounds or lesions

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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