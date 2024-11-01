Le câble d’extension peut être utilisé avec des moniteurs patient et d’autres appareils de mesure Philips. Le câble d’extension sert d’interface entre une sonde de température à usage unique et un moniteur patient. Veuillez consulter le manuel d’utilisation de l’appareil de monitorage pour vous assurer de sa compatibilité. Longueur totale : 300 cm. 1 boîte = 1 câble
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Consulter le manuel d’utilisation de l’appareil de monitorage
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
Pièce
Conditionnement
1 câble par boîte
À usage unique ou réutilisable
Réutilisable
Type de patient
Tous
Remplace la référence
21082A
Durée de conservation
non applicable
Longueur du câble
300 cm
Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
Non
Compatible avec l’équipement Philips
Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
IntelliVue MMX (867036)
Extensions IntelliVue 867039, 867040 et 867041
Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL)
IntelliVue MP5 (M8105A) et MP5SC (M8105AS)
IntelliVue MP2 (M8102A) et X2 (M3002A)
Module de température M1029A
Moniteur patient 6100/6300/6500 (867311, 867313 et 867315)
Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
Sans DEHP
Oui
Compatible avec les consommables Philips
989803222871
989803222881
989803222891
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile ou non stérile
Non stérile
Certification CE
Oui
Ne pas positionner la sonde de température cutanée sur des zones présentant des lésions cutanées, des plaies ouvertes ou des blessures
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.