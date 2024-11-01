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Ultrasound Workspace 795130

Ultrasound Workspace

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Ultrasound Workspace is a holistic, scalable, cardiovascular viewing, analysis and reporting system which is built on the foundation of the TOMTEC-ARENA platform and QLAB applications. It allows for top-notch clinical efficiency by providing care teams with workflow flexibility: enabling the same diagnostic capabilities on- and off-cart; analyzing vendor-agnostic data; leveraging AI across a wide range of applications; with a highly scalable technology platform and licensing model; tailored comprehensive support.

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  • Ultrasound Workspace is the commercial name of the medical device TOMTEC-ARENA manufactured by TOMTEC Imaging Systems GmbH.
  • 1 Tsang W, Salgo I, Medvedofsky D, et al, Transthoracic 3D Echocardiographic Left Heart Chamber Quantification Using an Automated Adaptive Analytics Algorithm, JACC: Cardiovascular Imaging, Volume 9, Issue 7, 2016, Pages 769-782.
  • 2 Philips internal study with external sonographers comparing the results of 18 exams with and without Auto Measure

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Ik begrijp het

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