Ultrasound Workspace is a holistic, scalable, cardiovascular viewing, analysis and reporting system which is built on the foundation of the TOMTEC-ARENA platform and QLAB applications. It allows for top-notch clinical efficiency by providing care teams with workflow flexibility: enabling the same diagnostic capabilities on- and off-cart; analyzing vendor-agnostic data; leveraging AI across a wide range of applications; with a highly scalable technology platform and licensing model; tailored comprehensive support.
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Ultrasound Workspace is the commercial name of the medical device TOMTEC-ARENA manufactured by TOMTEC Imaging Systems GmbH.
1 Tsang W, Salgo I, Medvedofsky D, et al, Transthoracic 3D Echocardiographic Left Heart Chamber Quantification Using an Automated Adaptive Analytics Algorithm, JACC: Cardiovascular Imaging, Volume 9, Issue 7, 2016, Pages 769-782.
2 Philips internal study with external sonographers comparing the results of 18 exams with and without Auto Measure
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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.