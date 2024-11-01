Sur la base de la plate-forme TOMTEC-ARENA et des applications QLAB, Ultrasound Workspace est un système d’échographie cardiovasculaire complet et évolutif offrant des capacités de visualisation, d’analyse et de création de rapports. Il permet une efficacité clinique de premier ordre en offrant aux équipes soignantes des processus de travail flexibles : activation des mêmes capacités de diagnostic sur l’échographe et la station de travail externe ; analyse des données indépendantes des fournisseurs ; exploitation de l’IA sur une large gamme d’applications ; plate-forme technologique et modèle de licence hautement évolutifs ; assistance complète et personnalisée.
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Ultrasound Workspace est le nom commercial du dispositif médical TOMTEC-ARENA fabriqué par TOMTEC Imaging Systems GmbH.
1. Tsang W, Salgo I, Medvedofsky D, et al, Transthoracic 3D Echocardiographic Left Heart Chamber Quantification Using an Automated Adaptive Analytics Algorithm, JACC: Cardiovascular Imaging, Volume 9, Issue 7, 2016, Pages 769-782.
2. Étude interne de Philips réalisée par des échographistes externes comparant les résultats de 18 examens avec et sans Auto Measure.
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