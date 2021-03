Bekijk de patiënt in de eerste plaats als persoon. Bekijk de uitdaging door de ogen van deze persoon, en de weg die hij of zij moet afleggen. Ten eerste realiseer je je dat je een probleem hebt. Je ervaart wat het is om te proberen te begrijpen wat dat probleem is en wat het betekent, en daar kan veel angst bij komen kijken. Dan is er vaak een bepaald moment waarop je besluit: Oké, ik heb dus dit probleem. Wat ga ik daaraan doen? Dit verloopt natuurlijk niet altijd zo lineair.

Door met echte mensen in contact te komen en hen te betrekken bij het ontwikkelingsproces, kunnen we begrijpen hoe die hele weg er op dit moment uitziet. Dit helpt ons antwoord te geven op de vraag hoe we een nieuwe weg kunnen maken, die beter en gemakkelijker af te leggen is. We proberen mogelijkheden op die weg te vinden waar wij - dat wil zeggen Philips - kunnen helpen door verbeteringen aan te brengen. We zien dat we misschien meerdere, nieuwe proposities moeten maken op verschillende plekken op die weg om de ervaring van begin tot einde te verbeteren.

We moeten ook verder kijken dan de behandelapparatuur; naar een ondersteunende app die de prestaties bijhoudt en ervoor zorgt dat mensen de behandeling blijven naleven. Misschien komen we erachter dat we een draagbaar apparaat voor onderweg moeten maken, omdat een deel van de weg die de patiënt aflegt ook is gevuld met vakantie of frequente zakenreizen.