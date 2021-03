In dit artikel bespreken we het juiste onderhoud en de juiste manier van reinigen en bewaren. Dit is essentieel voor de optimale prestaties en levensduur van uw draagbare vernevelaar.

Als het apparaat niet volgens de instructies wordt gereinigd, kan dit de prestaties van de vernevelaar nadelig beïnvloeden, zoals verstopping van de spuitgaatjes in de jetvernevelaar of gaten in de mesh, waardoor de medicatieafgifte wordt verminderd of het apparaat niet goed werkt. Een vernevelaar is bovendien een voedingsbodem voor bacteriegroei als deze niet goed wordt gereinigd en gedesinfecteerd.2 Gebruik de tips en instructies hieronder om uw patiënten te helpen hun Philips-vernevelaars in goede conditie te houden.

Algemene aandachtspunten

Vernevelaars moeten na elk gebruik worden gespoeld, dagelijks worden schoongemaakt en gedesinfecteerd, of wekelijks of op andere wijze worden gereinigd volgens de aanbevelingen van de arts. Alle onderdelen van de vernevelaar moeten volledig aan de lucht drogen voordat ze worden opgeborgen en patiënten dienen de instructies te raadplegen over wanneer onderdelen van de vernevelaar precies moeten worden vervangen, omdat de aerosolafgifte kan verslechteren naarmate het systeem veroudert.