Le capteur Philips FAST SpO2 nasal Alar garantit une surveillance fiable de la saturation en oxygène au niveau de l’aile du nez, car l’apport sanguin provenant des artères carotides y est important et constant. Ce site génère un signal fort et cohérent, tout en étant moins exposé à la vasoconstriction que les extrémités¹. Ainsi, il transmet des signaux clairs et précis, y compris dans des conditions difficiles telles qu’une perfusion faible ou une centralisation du flux sanguin². Conçu pour assurer confort et durabilité, le capteur est non adhésif et peut être utilisé jusqu’à sept jours sur un même patient, dans différentes unités de soins.
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|Dimensions de l’emballage
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|Compatible avec l’équipement d’autres fabricants
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|Compatible avec l'équipement Philips Healthcare
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|Couleur
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|Catégorie de produit
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient ou multipatient
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|Poids
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|Conditionnement
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Stérile ou non stérile
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|Durée de conservation
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|Compatibilité du câble adaptateur
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Longueur du câble
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|Compatible avec l’équipement d’autres fabricants
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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