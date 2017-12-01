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Nasal Alar FAST SpO₂ Sensor, Case of 20

Consommables d’oxymétrie de pouls

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Le capteur Philips FAST SpO2 nasal Alar garantit une surveillance fiable de la saturation en oxygène au niveau de l’aile du nez, car l’apport sanguin provenant des artères carotides y est important et constant. Ce site génère un signal fort et cohérent, tout en étant moins exposé à la vasoconstriction que les extrémités¹. Ainsi, il transmet des signaux clairs et précis, y compris dans des conditions difficiles telles qu’une perfusion faible ou une centralisation du flux sanguin². Conçu pour assurer confort et durabilité, le capteur est non adhésif et peut être utilisé jusqu’à sept jours sur un même patient, dans différentes unités de soins.

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Caractéristiques
Positionnement recommandé pour une perfusion faible
Fiable et confortable

Fiable et confortable

Par rapport aux capteurs frontaux, le capteur nasal Alar SpO₂ a montré une réduction du nombre de lésions cutanées sur une période de 5 jours d’utilisation du capteur¹. Le capteur nasal Alar ne nécessite aucun bandeau ni d’adhésif, ce qui expose le patient à une chaleur et une pression minimales.

Fiable et confortable

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Par rapport aux capteurs frontaux, le capteur nasal Alar SpO₂ a montré une réduction du nombre de lésions cutanées sur une période de 5 jours d’utilisation du capteur¹. Le capteur nasal Alar ne nécessite aucun bandeau ni d’adhésif, ce qui expose le patient à une chaleur et une pression minimales.

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Par rapport aux capteurs frontaux, le capteur nasal Alar SpO₂ a montré une réduction du nombre de lésions cutanées sur une période de 5 jours d’utilisation du capteur¹. Le capteur nasal Alar ne nécessite aucun bandeau ni d’adhésif, ce qui expose le patient à une chaleur et une pression minimales.
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Par rapport aux capteurs frontaux, le capteur nasal Alar SpO₂ a montré une réduction du nombre de lésions cutanées sur une période de 5 jours d’utilisation du capteur¹. Le capteur nasal Alar ne nécessite aucun bandeau ni d’adhésif, ce qui expose le patient à une chaleur et une pression minimales.
Capteur de SpO₂ durable
Utilisation jusqu’à sept jours

Utilisation jusqu’à sept jours

Le capteur nasal Alar SpO₂ vous aide à détecter les changements de saturation en oxygène pour une meilleure réactivité. Un capteur nasal Alar peut être utilisé pour un séjour prolongé en USI.

Utilisation jusqu’à sept jours

Utilisation jusqu’à sept jours
Le capteur nasal Alar SpO₂ vous aide à détecter les changements de saturation en oxygène pour une meilleure réactivité. Un capteur nasal Alar peut être utilisé pour un séjour prolongé en USI.

Utilisation jusqu’à sept jours

Le capteur nasal Alar SpO₂ vous aide à détecter les changements de saturation en oxygène pour une meilleure réactivité. Un capteur nasal Alar peut être utilisé pour un séjour prolongé en USI.
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Capteur de SpO₂ durable
Utilisation jusqu’à sept jours

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Le capteur nasal Alar SpO₂ vous aide à détecter les changements de saturation en oxygène pour une meilleure réactivité. Un capteur nasal Alar peut être utilisé pour un séjour prolongé en USI.
Solution à faible perfusion
Le positionnement au niveau de l’aile du nez fournit des mesures fiables

Le positionnement au niveau de l’aile du nez fournit des mesures fiables

Le capteur nasal Alar SpO₂ est placé au niveau de l’aile du nez, où le nez rejoint la joue et où les artères faciales sont irriguées par les artères carotides internes et externes pour produire un signal fort et homogène.

Le positionnement au niveau de l’aile du nez fournit des mesures fiables

Le positionnement au niveau de l’aile du nez fournit des mesures fiables
Le capteur nasal Alar SpO₂ est placé au niveau de l’aile du nez, où le nez rejoint la joue et où les artères faciales sont irriguées par les artères carotides internes et externes pour produire un signal fort et homogène.

Le positionnement au niveau de l’aile du nez fournit des mesures fiables

Le capteur nasal Alar SpO₂ est placé au niveau de l’aile du nez, où le nez rejoint la joue et où les artères faciales sont irriguées par les artères carotides internes et externes pour produire un signal fort et homogène.
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Solution à faible perfusion
Le positionnement au niveau de l’aile du nez fournit des mesures fiables

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Cas d’utilisation flexible
Évaluation du patient dans le bloc opératoire

Évaluation du patient dans le bloc opératoire

La saturation en oxygène est une mesure importante pour évaluer les patients au cours d’une intervention chirurgicale. Lorsqu’il est utilisé dans le bloc opératoire, le capteur nasal Alar est situé sur un site plus accessible aux anesthésistes que les capteurs de doigt traditionnels.

Évaluation du patient dans le bloc opératoire

Évaluation du patient dans le bloc opératoire
La saturation en oxygène est une mesure importante pour évaluer les patients au cours d’une intervention chirurgicale. Lorsqu’il est utilisé dans le bloc opératoire, le capteur nasal Alar est situé sur un site plus accessible aux anesthésistes que les capteurs de doigt traditionnels.

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La saturation en oxygène est une mesure importante pour évaluer les patients au cours d’une intervention chirurgicale. Lorsqu’il est utilisé dans le bloc opératoire, le capteur nasal Alar est situé sur un site plus accessible aux anesthésistes que les capteurs de doigt traditionnels.
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Cas d’utilisation flexible
Évaluation du patient dans le bloc opératoire

Évaluation du patient dans le bloc opératoire

La saturation en oxygène est une mesure importante pour évaluer les patients au cours d’une intervention chirurgicale. Lorsqu’il est utilisé dans le bloc opératoire, le capteur nasal Alar est situé sur un site plus accessible aux anesthésistes que les capteurs de doigt traditionnels.
Témoignages clients : retour d’expérience

Témoignages clients : retour d’expérience

Les oxymètres de pouls conventionnels se placent sur le doigt, toutefois, pour les patients faiblement perfusés le capteur de SpO2 nasal Alar Philips représente une alternative intéressante et pratique. Regardez cette vidéo dans laquelle le Dr Lieven Vergote et M. Kristoff Colman de l’hôpital A.S.Z. d’Alost, en Belgique, nous font part de leur retour d’expérience sur le capteur nasal Alar et expliquent certains des avantages que présente cette solution.

Témoignages clients : retour d’expérience

Les oxymètres de pouls conventionnels se placent sur le doigt, toutefois, pour les patients faiblement perfusés le capteur de SpO2 nasal Alar Philips représente une alternative intéressante et pratique. Regardez cette vidéo dans laquelle le Dr Lieven Vergote et M. Kristoff Colman de l’hôpital A.S.Z. d’Alost, en Belgique, nous font part de leur retour d’expérience sur le capteur nasal Alar et expliquent certains des avantages que présente cette solution.

Témoignages clients : retour d’expérience

Les oxymètres de pouls conventionnels se placent sur le doigt, toutefois, pour les patients faiblement perfusés le capteur de SpO2 nasal Alar Philips représente une alternative intéressante et pratique. Regardez cette vidéo dans laquelle le Dr Lieven Vergote et M. Kristoff Colman de l’hôpital A.S.Z. d’Alost, en Belgique, nous font part de leur retour d’expérience sur le capteur nasal Alar et expliquent certains des avantages que présente cette solution.
  • Positionnement recommandé pour une perfusion faible
  • Capteur de SpO₂ durable
  • Solution à faible perfusion
  • Cas d’utilisation flexible
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Positionnement recommandé pour une perfusion faible
Fiable et confortable

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Par rapport aux capteurs frontaux, le capteur nasal Alar SpO₂ a montré une réduction du nombre de lésions cutanées sur une période de 5 jours d’utilisation du capteur¹. Le capteur nasal Alar ne nécessite aucun bandeau ni d’adhésif, ce qui expose le patient à une chaleur et une pression minimales.

Fiable et confortable

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Capteur de SpO₂ durable
Utilisation jusqu’à sept jours

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Le capteur nasal Alar SpO₂ vous aide à détecter les changements de saturation en oxygène pour une meilleure réactivité. Un capteur nasal Alar peut être utilisé pour un séjour prolongé en USI.

Utilisation jusqu’à sept jours

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Le capteur nasal Alar SpO₂ vous aide à détecter les changements de saturation en oxygène pour une meilleure réactivité. Un capteur nasal Alar peut être utilisé pour un séjour prolongé en USI.

Utilisation jusqu’à sept jours

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Capteur de SpO₂ durable
Utilisation jusqu’à sept jours

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Solution à faible perfusion
Le positionnement au niveau de l’aile du nez fournit des mesures fiables

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Le capteur nasal Alar SpO₂ est placé au niveau de l’aile du nez, où le nez rejoint la joue et où les artères faciales sont irriguées par les artères carotides internes et externes pour produire un signal fort et homogène.

Le positionnement au niveau de l’aile du nez fournit des mesures fiables

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Solution à faible perfusion
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Cas d’utilisation flexible
Évaluation du patient dans le bloc opératoire

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Évaluation du patient dans le bloc opératoire

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Fiche technique

Informations sur le produit
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Dimensions de l’emballage
  • 270 x 230 x 127 mm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l'équipement Philips Healthcare
  • Tous les appareils de monitorage Philips équipés de la technologie Philips FAST SpO2**
Couleur
  • Blanc
Catégorie de produit
  • SpO₂
Type de produit
  • Capteur
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient ou multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 1,36 kg
Conditionnement
  • 20 capteurs
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation
  • Cinq ans
Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Compatibilité du câble adaptateur
  • M1943A, M1943AL
Capteur de SpO₂
Capteur de SpO₂
Type de patient
  • Adultes et enfants
Site d’application
  • Aile du nez
Longueur du câble
  • 1 m
Informations sur le produit
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Dimensions de l’emballage
  • 270 x 230 x 127 mm
Informations sur le produit
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  • Non
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  • Tous les appareils de monitorage Philips équipés de la technologie Philips FAST SpO2**
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  • Non stérile
Durée de conservation
  • Cinq ans
Capteur de SpO2
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Compatibilité du câble adaptateur
  • M1943A, M1943AL
Capteur de SpO₂
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Type de patient
  • Adultes et enfants
Site d’application
  • Aile du nez
Longueur du câble
  • 1 m
  • * Le capteur nasal Alar FAST SpO₂ n’est pas disponible dans certains pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître la disponibilité de la gamme complète.
  • ** Reportez-vous au manuel d’utilisation pour obtenir la liste complète des dispositifs compatibles ou contactez votre ingénieur commercial Philips pour plus d’informations.
  • 1. Morey TE, Rice MJ, Vasilopoulos T, Dennis DM, Melker RJ. Feasibility and accuracy of nasal alar pulse oximetry. Br J Anaesth. 2014; 112(6):1109-14. doi: 10.1093/bja/aeu095.
  • 2. Schallom M, Prentice D, Sona C, Arroyo C, Mazuski J. Comparison of nasal and forehead oximetry accuracy and pressure injury in critically ill patients. Heart & Lung 2018, 47:93-99. https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2017.12.002
  • 3. Schallom M, Prentice D, Sona C, Mazuski J. Comparison of Nasal and Forehead Oximetry Accuracy and Pressure Injury in Critically Ill Patients. Critical Care Medicine. 2016;44:12(Suppl.).

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