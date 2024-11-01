Reusable adult SpO₂ glove sensor with mid-point connector doigt, connecteur D-sub à 9 broches

Le capteur de doigt de SpO₂ Philips M1191T comporte un connecteur intermédiaire permettant un transfert efficace depuis un moniteur de chevet vers un moniteur patient mobile ou vers un moniteur de transport. Il est conçu pour être utilisé chez l’adulte de plus de 50 kg. Ce capteur durable et confortable est fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et représente une solution économique pour la mesure de la saturation en oxygène.

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