Le capteur de doigt de SpO₂ Philips M1191T comporte un connecteur intermédiaire permettant un transfert efficace depuis un moniteur de chevet vers un moniteur patient mobile ou vers un moniteur de transport. Il est conçu pour être utilisé chez l’adulte de plus de 50 kg. Ce capteur durable et confortable est fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et représente une solution économique pour la mesure de la saturation en oxygène.
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Poids patient recommandé
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|Compatibilité du câble adaptateur
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|Longueur du câble
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|Longueur du câble
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|Longueur du câble
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Poids
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Conditionnement
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|Stérile OU non stérile
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|Durée de conservation minimum
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|Compatible avec d’autres consommables
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Longueur du câble
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Poids patient recommandé
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|Compatibilité du câble adaptateur
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|Longueur du câble
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|Longueur du câble
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|Longueur du câble
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Poids
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Conditionnement
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|Stérile OU non stérile
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|Durée de conservation minimum
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