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Reusable adult SpO₂ glove sensor with mid-point connector doigt, connecteur D-sub à 9 broches

Consommables d’oxymétrie de pouls

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Le capteur de doigt de SpO₂ Philips M1191T comporte un connecteur intermédiaire permettant un transfert efficace depuis un moniteur de chevet vers un moniteur patient mobile ou vers un moniteur de transport. Il est conçu pour être utilisé chez l’adulte de plus de 50 kg. Ce capteur durable et confortable est fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et représente une solution économique pour la mesure de la saturation en oxygène.

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Caractéristiques
Durable et facile à nettoyer

Conçus pour durer

Le capteur M1191T est extrêmement durable et peut être utilisé à de nombreuses reprises durant sa durée de vie. Il se nettoie facilement avec des solutions désinfectantes courantes grâce à sa fabrication en silicone adapté au milieu hospitalier.

Conçus pour durer

Le capteur M1191T est extrêmement durable et peut être utilisé à de nombreuses reprises durant sa durée de vie. Il se nettoie facilement avec des solutions désinfectantes courantes grâce à sa fabrication en silicone adapté au milieu hospitalier.

Conçus pour durer

Le capteur M1191T est extrêmement durable et peut être utilisé à de nombreuses reprises durant sa durée de vie. Il se nettoie facilement avec des solutions désinfectantes courantes grâce à sa fabrication en silicone adapté au milieu hospitalier.
Transfert efficace

Connecteur intermédiaire

Grâce au connecteur intermédiaire, l’utilisation du capteur M1191T reste facile et efficace lorsque les patients sont transférés d’un moniteur de chevet à un moniteur mobile ou à un moniteur de transport. Il suffit de débrancher le moniteur au niveau du connecteur en T pour changer de moniteur sans que la longueur du câble ne pose problème.

Connecteur intermédiaire

Grâce au connecteur intermédiaire, l’utilisation du capteur M1191T reste facile et efficace lorsque les patients sont transférés d’un moniteur de chevet à un moniteur mobile ou à un moniteur de transport. Il suffit de débrancher le moniteur au niveau du connecteur en T pour changer de moniteur sans que la longueur du câble ne pose problème.

Connecteur intermédiaire

Grâce au connecteur intermédiaire, l’utilisation du capteur M1191T reste facile et efficace lorsque les patients sont transférés d’un moniteur de chevet à un moniteur mobile ou à un moniteur de transport. Il suffit de débrancher le moniteur au niveau du connecteur en T pour changer de moniteur sans que la longueur du câble ne pose problème.
Support et assistance

Notre engagement

Du choix des capteurs à la commande et la formation, nous nous engageons à vous fournir une assistance de qualité. Consultez notre site web ou contactez votre ingénieur commercial pour plus d’informations sur les avantages d’une collaboration avec Philips.

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  • Durable et facile à nettoyer
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Durable et facile à nettoyer

Conçus pour durer

Le capteur M1191T est extrêmement durable et peut être utilisé à de nombreuses reprises durant sa durée de vie. Il se nettoie facilement avec des solutions désinfectantes courantes grâce à sa fabrication en silicone adapté au milieu hospitalier.

Conçus pour durer

Le capteur M1191T est extrêmement durable et peut être utilisé à de nombreuses reprises durant sa durée de vie. Il se nettoie facilement avec des solutions désinfectantes courantes grâce à sa fabrication en silicone adapté au milieu hospitalier.

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Le capteur M1191T est extrêmement durable et peut être utilisé à de nombreuses reprises durant sa durée de vie. Il se nettoie facilement avec des solutions désinfectantes courantes grâce à sa fabrication en silicone adapté au milieu hospitalier.
Transfert efficace

Connecteur intermédiaire

Grâce au connecteur intermédiaire, l’utilisation du capteur M1191T reste facile et efficace lorsque les patients sont transférés d’un moniteur de chevet à un moniteur mobile ou à un moniteur de transport. Il suffit de débrancher le moniteur au niveau du connecteur en T pour changer de moniteur sans que la longueur du câble ne pose problème.

Connecteur intermédiaire

Grâce au connecteur intermédiaire, l’utilisation du capteur M1191T reste facile et efficace lorsque les patients sont transférés d’un moniteur de chevet à un moniteur mobile ou à un moniteur de transport. Il suffit de débrancher le moniteur au niveau du connecteur en T pour changer de moniteur sans que la longueur du câble ne pose problème.

Connecteur intermédiaire

Grâce au connecteur intermédiaire, l’utilisation du capteur M1191T reste facile et efficace lorsque les patients sont transférés d’un moniteur de chevet à un moniteur mobile ou à un moniteur de transport. Il suffit de débrancher le moniteur au niveau du connecteur en T pour changer de moniteur sans que la longueur du câble ne pose problème.
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Fiche technique

Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Type de patient
  • Adulte
Site d’application
  • Doigt
Poids patient recommandé
  • > 50 kg
Compatibilité du câble adaptateur
  • M1943A, M1943AL
Longueur du câble
  • 45 cm
Capteur de SpO₂
Capteur de SpO₂
Longueur du câble
  • 45 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Longueur du câble
  • 45 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M3536M, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Capteur
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,100 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 capteur
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • M1943A, M1943AL, M4787A
Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Type de patient
  • Adulte
Site d’application
  • Doigt
Capteur de SpO₂
Capteur de SpO₂
Longueur du câble
  • 45 cm
Voir toutes les caractéristiques
Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Type de patient
  • Adulte
Site d’application
  • Doigt
Poids patient recommandé
  • > 50 kg
Compatibilité du câble adaptateur
  • M1943A, M1943AL
Longueur du câble
  • 45 cm
Capteur de SpO₂
Capteur de SpO₂
Longueur du câble
  • 45 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Longueur du câble
  • 45 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M3536M, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Capteur
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,100 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 capteur
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • M1943A, M1943AL, M4787A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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