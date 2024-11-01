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Multi-patient, 8-pin to 9-pin D-sub adapter cable, 3 m (9.8 ft) pour relier des capteurs à 9 broches à des terminaisons à 8 broches

Consommables d’oxymétrie de pouls

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Conçu pour être utilisé avec les moniteurs et capteurs de SpO₂ Philips, le câble adaptateur M1943AL mesure 3 m de long et comporte un connecteur D-sub. Il permet d’adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches. Il est compatible avec les capteurs suivants : M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1140A, M1191T, M1192T, M1193T et M1196T.

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Caractéristiques
Adaptateur pour capteur

Permet d’adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches

Les câbles M1943A et M1943AL permettent d’adapter un capteur à 9 broches sur une terminaison à 8 broches.

Permet d’adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches

Les câbles M1943A et M1943AL permettent d’adapter un capteur à 9 broches sur une terminaison à 8 broches.

Permet d’adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches

Les câbles M1943A et M1943AL permettent d’adapter un capteur à 9 broches sur une terminaison à 8 broches.
Longueur du câble permettant un positionnement polyvalent

Câble long

Longueur du câble : 3 m. Longueur du câble adaptée à de nombreuses configurations de pièces

Câble long

Longueur du câble : 3 m. Longueur du câble adaptée à de nombreuses configurations de pièces

Câble long

Longueur du câble : 3 m. Longueur du câble adaptée à de nombreuses configurations de pièces
  • Adaptateur pour capteur
  • Longueur du câble permettant un positionnement polyvalent
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Adaptateur pour capteur

Permet d’adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches

Les câbles M1943A et M1943AL permettent d’adapter un capteur à 9 broches sur une terminaison à 8 broches.

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Fiche technique

Câble adaptateur de SpO2
Câble adaptateur de SpO2
Longueur du câble
  • 3,0 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Compatibilité du capteur
  • Philips
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 861290, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863277, 863278, 863279, 865350, 865351, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble adaptateur
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,300 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1191T, M1192T, M1193T, M1196T
Câble adaptateur de SpO2
Câble adaptateur de SpO2
Longueur du câble
  • 3,0 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 861290, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863277, 863278, 863279, 865350, 865351, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Catégorie de produit
  • SpO2
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Câble adaptateur de SpO2
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Longueur du câble
  • 3,0 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Compatibilité du capteur
  • Philips
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 861290, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863277, 863278, 863279, 865350, 865351, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble adaptateur
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,300 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1191T, M1192T, M1193T, M1196T
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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