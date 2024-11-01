Gagnez un temps précieux en vérifiant le déroulement de l’intervention. Lors des procédures de neurochirurgie, le patient peut facilement être déplacé du bloc à la salle d’examen, afin d’obtenir rapidement des résultats IRM peropératoires et faciliter la prise de décision chirurgicale. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour l’imagerie peropératoire, le système IRM de la salle d’opération hybride MR-OR peut être utilisé à des fins diagnostiques standard.
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Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
En utilisant les fonctionnalités simples et rapides de transport patient du système Ingenia dans les salles d’opération hybrides MR-OR, vous obtenez rapidement les résultats IRM peropératoires.
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
En utilisant les fonctionnalités simples et rapides de transport patient du système Ingenia dans les salles d’opération hybrides MR-OR, vous obtenez rapidement les résultats IRM peropératoires.
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
En utilisant les fonctionnalités simples et rapides de transport patient du système Ingenia dans les salles d’opération hybrides MR-OR, vous obtenez rapidement les résultats IRM peropératoires.
Salle d’opération hybride MR-OR
Salle d’opération hybride MR-OR
En reliant votre salle d’opération neurochirurgicale à un système IRM, vous pouvez optimiser l’utilisation de ce système et améliorer la prise en charge des patients. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour l’imagerie peropératoire, cet équipement peut être utilisé à des fins diagnostiques standard.
Salle d’opération hybride MR-OR
En reliant votre salle d’opération neurochirurgicale à un système IRM, vous pouvez optimiser l’utilisation de ce système et améliorer la prise en charge des patients. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour l’imagerie peropératoire, cet équipement peut être utilisé à des fins diagnostiques standard.
Salle d’opération hybride MR-OR
En reliant votre salle d’opération neurochirurgicale à un système IRM, vous pouvez optimiser l’utilisation de ce système et améliorer la prise en charge des patients. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour l’imagerie peropératoire, cet équipement peut être utilisé à des fins diagnostiques standard.
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
La solution Philips MR-OR comporte deux points d’accès, vous pouvez donc relier deux blocs opératoires à la salle d’IRM. Cette triple salle (OR-MR-OR) offre ainsi une plus grande flexibilité pour la planification des examens et optimise l’utilisation de l’IRM.
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
La solution Philips MR-OR comporte deux points d’accès, vous pouvez donc relier deux blocs opératoires à la salle d’IRM. Cette triple salle (OR-MR-OR) offre ainsi une plus grande flexibilité pour la planification des examens et optimise l’utilisation de l’IRM.
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
La solution Philips MR-OR comporte deux points d’accès, vous pouvez donc relier deux blocs opératoires à la salle d’IRM. Cette triple salle (OR-MR-OR) offre ainsi une plus grande flexibilité pour la planification des examens et optimise l’utilisation de l’IRM.
Trois consoles chirurgicales
Trois consoles chirurgicales
La solution Ingenia MR-OR est équipée de trois consoles chirurgicales destinées à la prise en charge des procédures neurochirurgicales : une dans le bloc opératoire, une à proximité du système IRM et une à l’arrière de celui-ci.
Trois consoles chirurgicales
La solution Ingenia MR-OR est équipée de trois consoles chirurgicales destinées à la prise en charge des procédures neurochirurgicales : une dans le bloc opératoire, une à proximité du système IRM et une à l’arrière de celui-ci.
Trois consoles chirurgicales
La solution Ingenia MR-OR est équipée de trois consoles chirurgicales destinées à la prise en charge des procédures neurochirurgicales : une dans le bloc opératoire, une à proximité du système IRM et une à l’arrière de celui-ci.
dStream
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Le système Ingenia vous offre des images IRM de haute qualité et d’une grande précision pour une neuronavigation exploitant tout le potentiel diagnostic de l’IRM. Bénéficiez également du large champ d’acquisition, de la grande homogénéité et de l’extrême précision géométrique du système Ingenia.
dStream
Le système Ingenia vous offre des images IRM de haute qualité et d’une grande précision pour une neuronavigation exploitant tout le potentiel diagnostic de l’IRM. Bénéficiez également du large champ d’acquisition, de la grande homogénéité et de l’extrême précision géométrique du système Ingenia.
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Le système Ingenia vous offre des images IRM de haute qualité et d’une grande précision pour une neuronavigation exploitant tout le potentiel diagnostic de l’IRM. Bénéficiez également du large champ d’acquisition, de la grande homogénéité et de l’extrême précision géométrique du système Ingenia.
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
La solution Ingenia MR-OR offre un large choix d’antennes et de cadres crâniens adaptés à tout type de budgets et besoins cliniques.
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
La solution Ingenia MR-OR offre un large choix d’antennes et de cadres crâniens adaptés à tout type de budgets et besoins cliniques.
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
La solution Ingenia MR-OR offre un large choix d’antennes et de cadres crâniens adaptés à tout type de budgets et besoins cliniques.
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
En utilisant les fonctionnalités simples et rapides de transport patient du système Ingenia dans les salles d’opération hybrides MR-OR, vous obtenez rapidement les résultats IRM peropératoires.
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
En utilisant les fonctionnalités simples et rapides de transport patient du système Ingenia dans les salles d’opération hybrides MR-OR, vous obtenez rapidement les résultats IRM peropératoires.
Système FlexTrak OR destiné au déplacement du patient
En utilisant les fonctionnalités simples et rapides de transport patient du système Ingenia dans les salles d’opération hybrides MR-OR, vous obtenez rapidement les résultats IRM peropératoires.
Salle d’opération hybride MR-OR
Salle d’opération hybride MR-OR
En reliant votre salle d’opération neurochirurgicale à un système IRM, vous pouvez optimiser l’utilisation de ce système et améliorer la prise en charge des patients. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour l’imagerie peropératoire, cet équipement peut être utilisé à des fins diagnostiques standard.
Salle d’opération hybride MR-OR
En reliant votre salle d’opération neurochirurgicale à un système IRM, vous pouvez optimiser l’utilisation de ce système et améliorer la prise en charge des patients. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour l’imagerie peropératoire, cet équipement peut être utilisé à des fins diagnostiques standard.
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En reliant votre salle d’opération neurochirurgicale à un système IRM, vous pouvez optimiser l’utilisation de ce système et améliorer la prise en charge des patients. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour l’imagerie peropératoire, cet équipement peut être utilisé à des fins diagnostiques standard.
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
Salle d’opération hybride triple OR-MR-OR
La solution Philips MR-OR comporte deux points d’accès, vous pouvez donc relier deux blocs opératoires à la salle d’IRM. Cette triple salle (OR-MR-OR) offre ainsi une plus grande flexibilité pour la planification des examens et optimise l’utilisation de l’IRM.
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La solution Philips MR-OR comporte deux points d’accès, vous pouvez donc relier deux blocs opératoires à la salle d’IRM. Cette triple salle (OR-MR-OR) offre ainsi une plus grande flexibilité pour la planification des examens et optimise l’utilisation de l’IRM.
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Trois consoles chirurgicales
Trois consoles chirurgicales
La solution Ingenia MR-OR est équipée de trois consoles chirurgicales destinées à la prise en charge des procédures neurochirurgicales : une dans le bloc opératoire, une à proximité du système IRM et une à l’arrière de celui-ci.
Trois consoles chirurgicales
La solution Ingenia MR-OR est équipée de trois consoles chirurgicales destinées à la prise en charge des procédures neurochirurgicales : une dans le bloc opératoire, une à proximité du système IRM et une à l’arrière de celui-ci.
Trois consoles chirurgicales
La solution Ingenia MR-OR est équipée de trois consoles chirurgicales destinées à la prise en charge des procédures neurochirurgicales : une dans le bloc opératoire, une à proximité du système IRM et une à l’arrière de celui-ci.
dStream
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Le système Ingenia vous offre des images IRM de haute qualité et d’une grande précision pour une neuronavigation exploitant tout le potentiel diagnostic de l’IRM. Bénéficiez également du large champ d’acquisition, de la grande homogénéité et de l’extrême précision géométrique du système Ingenia.
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
La solution Ingenia MR-OR offre un large choix d’antennes et de cadres crâniens adaptés à tout type de budgets et besoins cliniques.
Large choix de cadres crâniens et d’antennes
La solution Ingenia MR-OR offre un large choix d’antennes et de cadres crâniens adaptés à tout type de budgets et besoins cliniques.
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La solution Ingenia MR-OR offre un large choix d’antennes et de cadres crâniens adaptés à tout type de budgets et besoins cliniques.
Les scanners IRM Ingenia1.5 T, Ingenia3.0T, IngeniaMR-OR et IngeniaMR-RT sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections et à la planification de traitement de radiothérapie. Les actes effectués avec les scanners IRM Ingenia1.5 T et 3.0T sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Le système FlexTrakOR est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Philips Healthcare. Il est destiné au support patient lors d'un examende diagnostic par IRM. Lisez attentivement la notice d'utilisation et/ou l'étquetage. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte , au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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