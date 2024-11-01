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Ingenia 1.5T

Système IRM

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Améliorez vos performances grâce à la pureté et la rapidité numérique*. Le système Ingenia 1.5T offre un diagnostic fiable, des applications avancées et assure une productivité à la hauteur des défis que rencontre aujourd’hui le secteur de la santé. Grâce à l’architecture dStream, le système Ingenia génère rapidement des images numériques de grande qualité. Associé au logiciel iPatient, il place le patient au cœur du processus d’imagerie, de son installation à l’acquisition des images.

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Caractéristiques
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Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.

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iPatient
iPatient

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Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.

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Solutions diagnostiques de pointe
Grande qualité d’image**

Grande qualité d’image**

Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.

Grande qualité d’image**

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Solution IRM de pointe

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Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.

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IntelliSpace Portal
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IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités accessibles quel que soit votre emplacement.

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Fiche technique

Aimant Xtend
Aimant Xtend
Poids de l’aimant
  • 3060 kg
Diamètre d’ouverture du tunnel
  • 70 cm
Champ d’acquisition maximal
  • 55 cm
Homogénéité type à 55 x 55 x 50 cm
  • ≤ 5 ppm
Homogénéité type à 45 cm DSV -
  • ≤ 1,1 ppm
Technologie HeliumSave (système sans évaporation)
  • Oui
Taux d’évaporation des cryogènes
  • 0 l/h**
Système de gradients Xtend
Système de gradients Xtend
Amplitude max. pour chaque axe
  • 45 mT/m
Pente max. pour chaque axe
  • 200 T/m/s
Paramètres de résolution
Paramètres de résolution
Matrice d’acquisition maximale
  • 1024 (2048 en option)
Résolution longitudinale max.
  • 5 μm
Nombre max. de coupes
  • 1024
Réception RF dStream
Réception RF dStream
Nombre de canaux de réception indépendants
  • Indépendant des canaux
Emplacement du convertisseur analogique-numérique
  • À l’intérieur de l’antenne
Chaîne de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
  • Chaîne de signal numérique entre les composants électroniques de l’antenne et le connecteur Chaîne de signal numérique entre le connecteur et l’aimant Chaîne de signal numérique entre l’aimant et le système de reconstruction
Environnement patient
Environnement patient
Diamètre d’ouverture du tunnel
  • 70 cm
Évasement aux deux extrémités
  • Oui
Diamètre du tunnel aux deux extrémités
  • 95 cm
Poids maximal supporté
  • 250 kg
Système de transport patient (en option)
  • FlexTrak Mammo
Synchronisation sans fil des paramètres physiologiques du patient
  • Oui
Solutions de réduction du bruit acoustique
  • Oui
Processus de travail dStream
Processus de travail dStream
Antenne FlexCoverage postérieure
  • Oui
Antenne FlexCoverage antérieure (en option)
  • Oui
Connecteurs FlexConnect
  • Oui
Plan d’examen FlexTrak
  • Oui
Chariot de de rangement FlexCaddy (en option)
  • Oui
Système de transport patient FlexTrak (en option)
  • Oui
Solution de mammographie FlexTrak Mammo (en option)
  • Oui
Solution d’assistance iPatient
Solution d’assistance iPatient
SmartStart
  • Oui
SmartSelect
  • Oui
SmartExam (en option)
  • Oui
SmartLine (selon le progiciel)
  • Oui
SmartLink (selon le progiciel)
  • Oui
Aménagement du site
Aménagement du site
Poids total du portique installé
  • ≤ 4600 kg
Surface minimale requise pour l’installation
  • 27 m2
Aimant Xtend
Aimant Xtend
Poids de l’aimant
  • 3060 kg
Diamètre d’ouverture du tunnel
  • 70 cm
Système de gradients Xtend
Système de gradients Xtend
Amplitude max. pour chaque axe
  • 45 mT/m
Pente max. pour chaque axe
  • 200 T/m/s
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Aimant Xtend
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Poids de l’aimant
  • 3060 kg
Diamètre d’ouverture du tunnel
  • 70 cm
Champ d’acquisition maximal
  • 55 cm
Homogénéité type à 55 x 55 x 50 cm
  • ≤ 5 ppm
Homogénéité type à 45 cm DSV -
  • ≤ 1,1 ppm
Technologie HeliumSave (système sans évaporation)
  • Oui
Taux d’évaporation des cryogènes
  • 0 l/h**
Système de gradients Xtend
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Amplitude max. pour chaque axe
  • 45 mT/m
Pente max. pour chaque axe
  • 200 T/m/s
Paramètres de résolution
Paramètres de résolution
Matrice d’acquisition maximale
  • 1024 (2048 en option)
Résolution longitudinale max.
  • 5 μm
Nombre max. de coupes
  • 1024
Réception RF dStream
Réception RF dStream
Nombre de canaux de réception indépendants
  • Indépendant des canaux
Emplacement du convertisseur analogique-numérique
  • À l’intérieur de l’antenne
Chaîne de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
  • Chaîne de signal numérique entre les composants électroniques de l’antenne et le connecteur Chaîne de signal numérique entre le connecteur et l’aimant Chaîne de signal numérique entre l’aimant et le système de reconstruction
Environnement patient
Environnement patient
Diamètre d’ouverture du tunnel
  • 70 cm
Évasement aux deux extrémités
  • Oui
Diamètre du tunnel aux deux extrémités
  • 95 cm
Poids maximal supporté
  • 250 kg
Système de transport patient (en option)
  • FlexTrak Mammo
Synchronisation sans fil des paramètres physiologiques du patient
  • Oui
Solutions de réduction du bruit acoustique
  • Oui
Processus de travail dStream
Processus de travail dStream
Antenne FlexCoverage postérieure
  • Oui
Antenne FlexCoverage antérieure (en option)
  • Oui
Connecteurs FlexConnect
  • Oui
Plan d’examen FlexTrak
  • Oui
Chariot de de rangement FlexCaddy (en option)
  • Oui
Système de transport patient FlexTrak (en option)
  • Oui
Solution de mammographie FlexTrak Mammo (en option)
  • Oui
Solution d’assistance iPatient
Solution d’assistance iPatient
SmartStart
  • Oui
SmartSelect
  • Oui
SmartExam (en option)
  • Oui
SmartLine (selon le progiciel)
  • Oui
SmartLink (selon le progiciel)
  • Oui
Aménagement du site
Aménagement du site
Poids total du portique installé
  • ≤ 4600 kg
Surface minimale requise pour l’installation
  • 27 m2
  • *La rapidité et la qualité numérique correspondent au rapport signal-bruit obtenu avec le système Ingenia ou le programme SmartPath to dStream, par rapport au système Achieva
  • **Grande qualité d’image lorsque l’on compare la qualité d’image du système Achieva avec celle du système dStream
  • ¹ “2014 Top 20 Best in KLAS Awards: 2014 Best in KLAS Awards: Medical Equipment & Infrastructure”, juillet 2014. © 2014 KLAS Enterprises, LLC. Tous droits réservés. www.KLASresearch.com
  • Les scanners IRM Ingenia1.5 T et Ingenia3Tsont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces scanners IRM sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE
  • Le scanner IRM IngeniaMR-RT est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné à la planification de traitement de radiothérapie. Les acteseffectués avec le scanner IRM IngeniaMR-RT sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

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