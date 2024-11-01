Une solution IRM complète facilitant la planification. Cette solution IRM dédiée a été conçue pour associer un système d’imagerie IRM de grande qualité à vos processus de planification de radiothérapie. Vous pouvez ainsi délimiter les tumeurs et structures critiques avec une précision optimale et assurer une meilleure prise en charge des patients.
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Positionnement du patient et solutions de fixation
Positionnement du patient et solutions de fixation
Le plan d’examen plat indexé, associé à une Lok-Bar à trois broches compatible avec le système IRM, est adapté aux solutions d’immobilisation standard, qu’elles soient montées sur le plan d’examen ou sur des socles. L’examen peut ainsi être réalisé en position thérapeutique pour un recalage automatique et précis sur les images scanner.
Positionnement du patient et solutions de fixation
Le plan d’examen plat indexé, associé à une Lok-Bar à trois broches compatible avec le système IRM, est adapté aux solutions d’immobilisation standard, qu’elles soient montées sur le plan d’examen ou sur des socles. L’examen peut ainsi être réalisé en position thérapeutique pour un recalage automatique et précis sur les images scanner.
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Le plan d’examen plat indexé, associé à une Lok-Bar à trois broches compatible avec le système IRM, est adapté aux solutions d’immobilisation standard, qu’elles soient montées sur le plan d’examen ou sur des socles. L’examen peut ainsi être réalisé en position thérapeutique pour un recalage automatique et précis sur les images scanner.
Positionnement du patient et solutions de fixation
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Le plan d’examen plat indexé, associé à une Lok-Bar à trois broches compatible avec le système IRM, est adapté aux solutions d’immobilisation standard, qu’elles soient montées sur le plan d’examen ou sur des socles. L’examen peut ainsi être réalisé en position thérapeutique pour un recalage automatique et précis sur les images scanner.
Haute qualité d’image et grande précision géométrique
Haute qualité d’image et grande précision géométrique
Ingenia vous offre un large champ d’acquisition et une grande homogénéité. Optimisez la planification du traitement grâce à une image IRM de haute qualité et une grande précision géométrique.
Haute qualité d’image et grande précision géométrique
Ingenia vous offre un large champ d’acquisition et une grande homogénéité. Optimisez la planification du traitement grâce à une image IRM de haute qualité et une grande précision géométrique.
Haute qualité d’image et grande précision géométrique
Ingenia vous offre un large champ d’acquisition et une grande homogénéité. Optimisez la planification du traitement grâce à une image IRM de haute qualité et une grande précision géométrique.
Avec le chariot FlexTrak (en option) vous pouvez positionner les patients en dehors de la salle d’examen et ainsi bénéficier d’une plus grande flexibilité lors de la préparation des examens.
Solutions d’antenne polyvalentes
Solutions d’antenne polyvalentes simplifiant l’installation des patients
L’association intelligente du jeu d’antennes Flex L ou de l’antenne FlexCoverage antérieure avec l’antenne postérieure facilitent l’installation des patients tout en limitant la manipulation des antennes.
Solutions d’antenne polyvalentes simplifiant l’installation des patients
L’association intelligente du jeu d’antennes Flex L ou de l’antenne FlexCoverage antérieure avec l’antenne postérieure facilitent l’installation des patients tout en limitant la manipulation des antennes.
Solutions d’antenne polyvalentes simplifiant l’installation des patients
L’association intelligente du jeu d’antennes Flex L ou de l’antenne FlexCoverage antérieure avec l’antenne postérieure facilitent l’installation des patients tout en limitant la manipulation des antennes.
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Système externe de positionnement laser (ELPS)
Système externe de positionnement laser (ELPS)
Cette option vous permet d’aligner le patient avec le scanner IRM, le système TDM et l’accélérateur linéaire afin de reproduire le positionnement ultérieurement.
Système externe de positionnement laser (ELPS)
Cette option vous permet d’aligner le patient avec le scanner IRM, le système TDM et l’accélérateur linéaire afin de reproduire le positionnement ultérieurement.
Système externe de positionnement laser (ELPS)
Cette option vous permet d’aligner le patient avec le scanner IRM, le système TDM et l’accélérateur linéaire afin de reproduire le positionnement ultérieurement.
Progiciel de précision géométrique prêt à l’emploi
Progiciel de précision géométrique prêt à l’emploi
Avec le logiciel d’analyse et le fantôme d’assurance qualité dédiés, évaluez régulièrement la précision géométrique de manière efficace et reproductible.
Cartes d’examen ExamCard personnalisées
Cartes d’examen ExamCard personnalisées et planification RT
Les cartes d’examen ExamCard pour le cerveau, l’ensemble tête-cou, la prostate et le pelvis féminin assurent une fidélité géométrique et permettent d’appliquer des protocoles d’imagerie complets en moins de 30 minutes.
Cartes d’examen ExamCard personnalisées et planification RT
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Positionnement du patient et solutions de fixation
Haute qualité d’image et grande précision géométrique
Positionnement du patient et solutions de fixation
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Le plan d’examen plat indexé, associé à une Lok-Bar à trois broches compatible avec le système IRM, est adapté aux solutions d’immobilisation standard, qu’elles soient montées sur le plan d’examen ou sur des socles. L’examen peut ainsi être réalisé en position thérapeutique pour un recalage automatique et précis sur les images scanner.
Positionnement du patient et solutions de fixation
Le plan d’examen plat indexé, associé à une Lok-Bar à trois broches compatible avec le système IRM, est adapté aux solutions d’immobilisation standard, qu’elles soient montées sur le plan d’examen ou sur des socles. L’examen peut ainsi être réalisé en position thérapeutique pour un recalage automatique et précis sur les images scanner.
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Le plan d’examen plat indexé, associé à une Lok-Bar à trois broches compatible avec le système IRM, est adapté aux solutions d’immobilisation standard, qu’elles soient montées sur le plan d’examen ou sur des socles. L’examen peut ainsi être réalisé en position thérapeutique pour un recalage automatique et précis sur les images scanner.
Positionnement du patient et solutions de fixation
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Haute qualité d’image et grande précision géométrique
Haute qualité d’image et grande précision géométrique
Ingenia vous offre un large champ d’acquisition et une grande homogénéité. Optimisez la planification du traitement grâce à une image IRM de haute qualité et une grande précision géométrique.
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Ingenia vous offre un large champ d’acquisition et une grande homogénéité. Optimisez la planification du traitement grâce à une image IRM de haute qualité et une grande précision géométrique.
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Avec le chariot FlexTrak (en option) vous pouvez positionner les patients en dehors de la salle d’examen et ainsi bénéficier d’une plus grande flexibilité lors de la préparation des examens.
Solutions d’antenne polyvalentes
Solutions d’antenne polyvalentes simplifiant l’installation des patients
L’association intelligente du jeu d’antennes Flex L ou de l’antenne FlexCoverage antérieure avec l’antenne postérieure facilitent l’installation des patients tout en limitant la manipulation des antennes.
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Solutions d’antenne polyvalentes simplifiant l’installation des patients
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Système externe de positionnement laser (ELPS)
Système externe de positionnement laser (ELPS)
Cette option vous permet d’aligner le patient avec le scanner IRM, le système TDM et l’accélérateur linéaire afin de reproduire le positionnement ultérieurement.
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Progiciel de précision géométrique prêt à l’emploi
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Cartes d’examen ExamCard personnalisées
Cartes d’examen ExamCard personnalisées et planification RT
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Fiche technique
Imagerie
Imagerie
Puissance du champ
Ingenia 1.5T et 3.0T
Taille du tunnel patient
70
cm
Précision géométrique
≤ 1 mm de diamètre ; champ d’acquisition de 32 cm (type)
Cartes d’examen ExamCard dédiées à la planification RT
du cerveau, de l’ensemble tête-cou, de la prostate et du pelvis féminin
Plan d’examen plat
Plan d’examen plat
Indexation
Style Interloc
Longueur
245 cm (avec têtière)
Largeur
53
cm
Accessoires inclus
Lok-Bar à trois broches, conducteur d’antenne réglable, têtière, montage mural
Autres accessoires
Les autres accessoires de positionnement et d’immobilisation compatibles avec le système IRM (par exemple, les socles et masques thermoplastiques) peuvent être commandés directement auprès de CIVCO.
Système de transport patient avec plan d’examen plat
Chariot FlexTrak (en option)
Progiciel d’analyse et de précision géométrique
Progiciel d’analyse et de précision géométrique
Conception du fantôme
Espacement entre les points de la grille : 25 mm. Grâce à son support, le fantôme peut être placé selon trois orientations (axiale, coronale, sagittale)
Volume d’analyse (AQ)
50 x 45* x 40 cm³ (RL x AP x FH)
*effectif, champ d’acquisition au-dessus du plan d’examen : 30 cm
Logiciel
S’exécute à partir de la console IRM.
Destiné à des évaluations 2D multicoupes.
Fournit une carte des contours de précision géométrique dans l’image IRM.
Système externe de positionnement laser (en option)
Système externe de positionnement laser (en option)
Type
Compatible avec le système IRM, laser vert ou rouge
Gamme de largeurs autorisées
3,83 - 4,50
m
Fantôme laser
Aquarius (LAP) avec cartes d’examen ExamCard pour calibration
Les scanners IRM Ingenia1.5 T, Ingenia3.0T, IngeniaMR-OR et IngeniaMR-RT sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections et à la planification de traitement de radiothérapie. Les actes effectués avec les scanners IRM Ingenia1.5 T et 3.0T sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Le système FlexTrakOR est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Philips Healthcare. Il est destiné au support patient lors d'un examen de diagnostic par IRM. Lisez attentivement la notice d'utilisation et/ou l'étquetage. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte , au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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