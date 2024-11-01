Le système Ingenia 3.0T, à la pointe de l’excellence clinique, offre un diagnostic fiable, des applications avancées et assure une productivité à la hauteur des défis que rencontre aujourd’hui le secteur de la santé. Grâce à l’architecture dStream, le système Ingenia génère rapidement des images numériques de grande qualité. Associé au logiciel iPatient, il place le patient au cœur du processus d’imagerie, de son installation à l’acquisition des images.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.*
iPatient
iPatient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
iPatient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
iPatient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Solutions diagnostiques de pointe
Grande qualité d’image**
Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.
Grande qualité d’image**
Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.
Grande qualité d’image**
Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.
Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.
EasyExpand
Solution IRM de pointe
Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
Solution IRM de pointe
Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
Solution IRM de pointe
Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités accessibles quel que soit votre emplacement.
Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.*
iPatient
iPatient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
iPatient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
iPatient
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.
Solutions diagnostiques de pointe
Grande qualité d’image**
Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.
Grande qualité d’image**
Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.
Grande qualité d’image**
Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.
Développé en collaboration avec des établissements et radiologues de renom, il intègre la pureté numérique du système dStream afin d’optimiser vos performance cliniques, améliorer l'expérience patient et augmenter votre retour sur investissement.
EasyExpand
Solution IRM de pointe
Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
Solution IRM de pointe
Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
Solution IRM de pointe
Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
Des examens de routine aux applications les plus récentes, les outils d’exploration et solutions diagnostiques de pointe du système Ingenia amplifient le potentiel des systèmes d’imagerie par résonance magnétique en explorant de nouvelles possibilités en neurologie, oncologie et cardiologie.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités accessibles quel que soit votre emplacement.
IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités accessibles quel que soit votre emplacement.
Fiche technique
Aimant Xtend
Aimant Xtend
Poids de l’aimant
4600
kg
Diamètre d’ouverture du tunnel
70
cm
Champ d’acquisition maximal
55
cm
Homogénéité type à 55 x 55 x 50 cm
≤ 5
ppm
Homogénéité type à 45 cm DSV -
≤ 1,1
ppm
Technologie HeliumSave
(évaporation nulle)
Oui
Taux d’évaporation des cryogènes
0
l/h***
Système de gradients Xtend - 3.0T Omega HP
Système de gradients Xtend - 3.0T Omega HP
Amplitude max. pour chaque axe
45
mT/m
Pente max. pour chaque axe
200
T/m/s
Paramètres de résolution - 3.0T Omega HP
Paramètres de résolution - 3.0T Omega HP
Matrice d’acquisition maximale
1024 (2048 en option)
Résolution longitudinale max.
5
μm
Émission RF
Émission RF
Émission RF parallèle
Oui, MultiTransmit
Contrôle RF
À l’intérieur de l’antenne
Réception RF dStream
Réception RF dStream
Type de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
Indépendant des canaux
Emplacement du convertisseur analogique-numérique
S’adapte au patient. Flexibilité totale de chaque source, boucle de contrôle en temps réel
Nombre de canaux de réception indépendants
Type de signal numérique entre les composants électroniques de l’antenne et le connecteur
Chaîne de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
Chaîne de signal numérique entre le connecteur et l’aimant
Chaîne de signal numérique entre l’aimant et le système de reconstruction
Environnement patient
Environnement patient
Diamètre d’ouverture du tunnel
70
cm
Évasement aux deux extrémités
Oui
Diamètre du tunnel aux deux extrémités
95
cm
Poids maximal supporté****
250
250 kg
Système de transport patient
FlexTrak
Système de transport patient (en option)
FlexTrak Mammo
Synchronisation sans fil des paramètres physiologiques du patient
Oui
Solutions de réduction du bruit acoustique
Oui
Processus de travail dStream
Processus de travail dStream
Antenne FlexCoverage postérieure
Oui
Antenne FlexCoverage antérieure (en option)
Oui
Connecteurs FlexConnect
Oui
Plan d’examen FlexTrak
Oui
Chariot de de rangement FlexCaddy (en option)
Oui
Système de transport patient FlexTrak (en option)
Oui
Solution de mammographie FlexTrak Mammo (en option)
Les scanners IRM Ingenia1.5 T et Ingenia3T sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces scanners IRM sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.