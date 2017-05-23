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SmartPath to dStream

Mise à niveau du système IRM

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L’approche intelligente de l’IRM 100 % numérique : les détenteurs d’Ingenia bénéficient d’une qualité d’image optimisée, de capacités cliniques avancées et d’un processus de travail efficace grâce à l’architecture numérique haut débit du dStream. La mise à niveau dStream offre un accès total au dStream sans besoin d’installer un tout nouveau système.

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  • <sup>6.</sup> La grande qualité d’image est définie comme un rapport signal-bruit et une rapidité améliorés, et une meilleure imagerie échographique sans graisse et sans mouvement sur dStream avec dS SENSE, mDIXON et MultiVane XD par rapport à Achieva avec SENSE, Dixon et Propeller

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