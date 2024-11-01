Le capteur de SpO₂ (doigt) réutilisable de Philips est spécialement conçu pour les doigts de petite taille. Il est adapté aux enfants et adultes de petite taille dont le poids est compris entre 15 et 50 kg. Sa structure en silicone durable est fabriquée sans latex de caoutchouc naturel. Il bénéficie d’une garantie complète*. * Pour plus de détails sur la garantie, veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips.
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Poids
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|Conditionnement
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|Stérile ou non stérile
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|Durée de conservation
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|Remplace le produit
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Compatibilité du câble adaptateur
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|Poids patient recommandé
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|Longueur du câble
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Poids
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|Conditionnement
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|Stérile ou non stérile
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|Durée de conservation
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|Remplace le produit
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|Type de patient
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|Site d’application
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