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Reusable, pediatric/small adult SpO₂ glove sensor M1192A / 989803205871

Consommables d’oxymétrie de pouls

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Le capteur de SpO₂ (doigt) réutilisable de Philips est spécialement conçu pour les doigts de petite taille. Il est adapté aux enfants et adultes de petite taille dont le poids est compris entre 15 et 50 kg. Sa structure en silicone durable est fabriquée sans latex de caoutchouc naturel. Il bénéficie d’une garantie complète*. * Pour plus de détails sur la garantie, veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips.

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Caractéristiques
Réduit les interférences sur le signal

Conçus pour l’algorithme FAST SpO₂

Nos capteurs d’oxymétrie de pouls ont été spécifiquement conçus pour notre algorithme propriétaire Philips FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier). Utilisés conjointement, ils réduisent l’incidence des mouvements du patient, des interférences électroniques, de la lumière ambiante et d’une perfusion faible.

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Soumis à des tests rigoureux

Durable et validé

Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences Philips.

Durable et validé

Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences Philips.

Durable et validé

Tous nos capteurs de SpO₂ sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences Philips.
  • Réduit les interférences sur le signal
  • Soumis à des tests rigoureux
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Réduit les interférences sur le signal

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Soumis à des tests rigoureux

Durable et validé

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Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Type de produit
  • Capteur
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,045 kg
Conditionnement
  • 1 capteur
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation
  • Aucune
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Remplace le produit
  • 989803103231 (M1192A)
Capteur de SpO2
Capteur de SpO2
Type de patient
  • Enfant
Site d’application
  • Doigt
Compatibilité du câble adaptateur
  • M1941A
Poids patient recommandé
  • 15-50 kg
Longueur du câble
  • 1,5 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Type de produit
  • Capteur
Certification CE
  • Oui
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Remplace le produit
  • 989803103231 (M1192A)
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Capteur de SpO2
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Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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