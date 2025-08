Single-patient, neonatal/infant/adult SpO₂ wrap sensor M1133A / 989803205851 Consommables d’oxymétrie de pouls

Le capteur d’oxymétrie de pouls Philips mesure en continu et de façon non invasive la saturation artérielle en oxygène. Conçu pour une utilisation sur patient unique pendant plusieurs jours, il est fabriqué à partir d’un matériau doux et souple, sans latex de caoutchouc naturel. Il peut être placé autour de la main ou du pied pour mesurer l’oxymétrie de pouls chez les patients de moins de 3 kg, sur le gros orteil ou le pouce chez les enfants pesant entre 10 et 20 kg, et sur n’importe quel doigt (sauf le pouce) chez les patients de plus de 40 kg.