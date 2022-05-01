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Arrêté

Chargeur Georg Jensen de Philips

TAJP10/00

4.3

| (3) Avis

Chargeur Georg Jensen de Philips

Le côté esthétique de votre techn est important pour vous? Ca chargeur a ce qu’il faut. Conçu soigneusement avec du cuir brun foncé et des éléments en acier poli, le boîtier dissimule un pavé de chargement sans fil Qi. La courroie détachable est aussi un câble USB-A à USB-C.

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Puissance magnifique

Chargeur Georg Jensen de Philips

Puissance de chargement maximale de 5 W

La grande surface de chargement permet de placer facilement un téléphone sur le pavé, et la puissance de charge maximale est de 5 W.

La sangle de transport amovible sert aussi de câble USB-A à USB-C.

La courroie de transport en silicone brun foncé intègre des connexions USB-A à USB-C pour recharger le chargeur.

Éléments en acier poli Georg Jensen

Éléments en acier poli Georg Jensen

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

3

Avis

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Avantages

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date d'utilisation 2021-04-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date d'utilisation 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Avantages

Geïntegreerde kabel

Contre

Zwaar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date d'utilisation 2021-01-26

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date d'utilisation 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Avantages

Geen

Contre

Zie boven

Cet avis concerne le produit TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date d'utilisation 2022-05-26

Cet avis concerne le produit TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date d'utilisation 2022-05-26

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