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Arrêté
SHD8600/10
Musique sans fil
Profitez de votre musique et de votre télévision en passant d'une pièce à l'autre avec ce casque. La transmission numérique permet une réception très nette et une reproduction du son de qualité. Les coques pivotantes et l'arceau intérieur réglable offrent un confort optimal.
La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.
Les haut-parleurs acoustiques produisent un son pur et équilibré, offrant une clarté et une précision superbes, aussi bien dans les hautes que les basses fréquences.
L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.
3.3
sur 6
28
Avis
Biba65
02/05/2020
Deutschland
Top Kopfhörer super Klang
Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt
Avantages
Klang, Reichweite, Preis
Contre
Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab
Cet avis concerne le produit SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Date d'utilisation 2018-05-02
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Date d'utilisation 2018-05-02
Wollmaus
26/11/2015
Deutschland
Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.
Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Musicfreak
23/11/2015
Deutschland
Nur eine Sache fehlt
Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.
Oui, je recommande ce produit
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