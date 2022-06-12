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Arrêté
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Trousse complète
Garçons et filles
Mesure rapidement, confortablement et précisément la température de votre bébé. Le thermomètre digital offre une précision professionnelle* et son embout flexible est plus agréable, pour vous et votre bébé.
Compacte et pratique en déplacement, cette trousse organisée peut accueillir des articles de puériculture supplémentaires. Elle est idéale en voyage et à la maison.
Le mouche-bébé aide à dégager les voies respiratoires de votre bébé, pour plus de confort et un meilleur sommeil.
4.6
sur 6
157
Avis
95%
recommandent ce produit
sverine76
12/06/2022
France
Partie de promotion
trousse parfaite pour bébé
Cette trousse est quasi complète,il manque un thermomètre de bain.Pratique ,on peut l'emmener facilement avec nous.La brosse est douce et démêle bien .Chaque produit a son utilité.
Avantages
pratique
Contre
pas de thermomètre de ban
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCH400/00 Trousse de soin pour bébé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCH400/00 Trousse de soin pour bébé
Zena49
08/06/2022
France
Partie de promotion
Trousse de soins bébé
Cette petite trousse de soins rigide est vraiment très pratique, on peut la glisser dans le sac à langer et l'emporter partout. Le mouche bébé et le doigtier pour les dents sont très utiles. Mon seul reproche c'est que le thermomètre ne soit pas un thermomètre frontal ce qui est plus adapté pour bébé.
Avantages
Pratique
Contre
Thermomètre digital non frontal
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCH400/00 Trousse de soin pour bébé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCH400/00 Trousse de soin pour bébé
Bubulle42550
08/06/2022
France
Partie de promotion
Produit très complet et mignon
Petite trousse de soin pour bébé très belle et compact, elle s'emporte partout grâce à son petit format, donc idéal pour les voyages. Malgré sa petite taille, elle est composée de tout ce qu'il faut pour prendre soin de bébé : un thermomètre digital, un coupe ongle, un petit ciseau, des petites limes à ongles, un peigne, une brosse, un doigt pour masser les gencives de bébés qui fait ses petites dents, et surtout le plus pratique, la pompe manuelle pour nettoyer le nez de bébé. J'adore les couleurs, elles sont pastels donc toutes douces et neutres, les petits motifs animaux sur les accessoires sont également très enfantin et mignon. Elle est très complète et très bien fournie, le seul petit détail négatif c'est peut etre qu'il manque un thermomètre pour le bain, mais le thermomètre digital peut faire l'affaire si on à la patience de le maintenir à la main dans l'eau. Petit plus pour le thermomètre qui est très rapide et qui fonctionne également sur les adultes. Il indique avec un petit signale sonore quand on peut verifier la température, donc pas besoin d'attendre de longues secondes. Je n'hésiterais pas à recommander ce produit autour de moi car vraiment je trouve cette trousse très fonctionnel et très pratique, surtout par son format qui s'emporte partout.
Avantages
Pochette compact et couleurs neutre
Contre
L'absence de thermomètre de bain
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCH400/00 Trousse de soin pour bébé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCH400/00 Trousse de soin pour bébé
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.
± 0,1 °C entre 35 °C et 42 °C dans une pièce à 22 °C