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Arrêté

Philips AventTrousse de soin pour bébé

SCH400/00

4.6
| (157) Avis | 95% recommandent ce produit
Ma première trousse de soin
Chouchoutez votre bébé avec notre trousse de soin SCH400. Cette trousse complète contient un thermomètre digital rapide et efficace, un mouche-bébé à embout flexible, un doigt de massage des gencives, un kit de manucure et un pour les cheveux.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tous les produits de soin essentiels pour bébé dans une trousse complète

Ma première trousse de soin

  • Tous les produits essentiels

  • Trousse complète

  • Garçons et filles

Thermomètre digital de précision professionnelle*

Thermomètre digital de précision professionnelle*

Mesure rapidement, confortablement et précisément la température de votre bébé. Le thermomètre digital offre une précision professionnelle* et son embout flexible est plus agréable, pour vous et votre bébé.

Trousse compacte et organisée

Compacte et pratique en déplacement, cette trousse organisée peut accueillir des articles de puériculture supplémentaires. Elle est idéale en voyage et à la maison.

Mouche-bébé manuel à embout souple et flexible

Mouche-bébé manuel à embout souple et flexible

Le mouche-bébé aide à dégager les voies respiratoires de votre bébé, pour plus de confort et un meilleur sommeil.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

157

Avis

95%

recommandent ce produit

12/06/2022

France

France

trousse parfaite pour bébé

Cette trousse est quasi complète,il manque un thermomètre de bain.Pratique ,on peut l'emmener facilement avec nous.La brosse est douce et démêle bien .Chaque produit a son utilité.

Avantages

pratique

Contre

pas de thermomètre de ban

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCH400/00 Trousse de soin pour bébé

Oui, je recommande ce produit

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08/06/2022

France

France

Trousse de soins bébé

Cette petite trousse de soins rigide est vraiment très pratique, on peut la glisser dans le sac à langer et l'emporter partout. Le mouche bébé et le doigtier pour les dents sont très utiles. Mon seul reproche c'est que le thermomètre ne soit pas un thermomètre frontal ce qui est plus adapté pour bébé.

Avantages

Pratique

Contre

Thermomètre digital non frontal

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCH400/00 Trousse de soin pour bébé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCH400/00 Trousse de soin pour bébé

08/06/2022

France

France

Produit très complet et mignon

Petite trousse de soin pour bébé très belle et compact, elle s'emporte partout grâce à son petit format, donc idéal pour les voyages. Malgré sa petite taille, elle est composée de tout ce qu'il faut pour prendre soin de bébé : un thermomètre digital, un coupe ongle, un petit ciseau, des petites limes à ongles, un peigne, une brosse, un doigt pour masser les gencives de bébés qui fait ses petites dents, et surtout le plus pratique, la pompe manuelle pour nettoyer le nez de bébé. J'adore les couleurs, elles sont pastels donc toutes douces et neutres, les petits motifs animaux sur les accessoires sont également très enfantin et mignon. Elle est très complète et très bien fournie, le seul petit détail négatif c'est peut etre qu'il manque un thermomètre pour le bain, mais le thermomètre digital peut faire l'affaire si on à la patience de le maintenir à la main dans l'eau. Petit plus pour le thermomètre qui est très rapide et qui fonctionne également sur les adultes. Il indique avec un petit signale sonore quand on peut verifier la température, donc pas besoin d'attendre de longues secondes. Je n'hésiterais pas à recommander ce produit autour de moi car vraiment je trouve cette trousse très fonctionnel et très pratique, surtout par son format qui s'emporte partout.

Avantages

Pochette compact et couleurs neutre

Contre

L'absence de thermomètre de bain

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCH400/00 Trousse de soin pour bébé

Oui, je recommande ce produit

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 

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