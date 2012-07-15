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Arrêté
Étape 1
Anneau de dentition dents de devant
Cet anneau de dentition a des textures différentes afin de varier le niveau de pression pour calmer les douleurs dues aux poussées dentaires de votre bébé.
Sans BPA, conformément à la directive 2011/8/UE de l'Union européenne.
4.8
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Angiepou
15/07/2012
France
Anneau très apprécié par mes jumeaux
Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF890/01 Anneaux de dentition
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF890/01 Anneaux de dentition
LenatheMom
05/10/2020
Deutschland
Perfekt für die Kleinen
Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.
Avantages
Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst
Contre
Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF890/01 Beißring im Tierdesign
billy
24/11/2011
Deutschland
beissring -ohne schadestoffe
so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.