Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
S'adapte à la main de votre enfant et à son développement
4.5
sur 6
13
Avis
92%
recommandent ce produit
emiluccia
04/11/2011
France
petit cuillère approuvé par bébé !
La cuillère est assez longue, contrairement à certaine on ne s'en met pas partout sur les doigts! Pour mon fils elle est parfaite car elle n'est pas trop large ni trop profonde du coup il mange proprement! L'essayer c'est l'adopter ;)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF722/00 Cuillère d'apprentissage personnalisable Avent, 6m+
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF722/00 Cuillère d'apprentissage personnalisable Avent, 6m+
elena66
16/02/2017
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo prodotto che consiglio
Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Sissy81
21/01/2017
Italia
Buon prodotto
Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.