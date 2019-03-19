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Arrêté
Peluche avec sucette ultra-douce
0 mois et +
Orthodontique, 0 % BPA
1 peluche et 1 sucette 0-6 mois
Ne perdez plus votre temps à rechercher les sucettes ! La peluche permet de localiser la sucette facilement.
Les bébés sont plus apaisés lorsqu'ils câlinent leur animal en peluche fabriqué avec un tissu doux et doté de pattes légèrement lestées qui aident à maintenir la sucette en place.
L'animal en peluche est compatible avec toutes les sucettes Philips Avent. Vous pouvez donc les associer de manière à obtenir le produit adapté à votre bébé.
4.7
sur 6
175
Avis
98%
recommandent ce produit
Paulinebln14
19/03/2019
France
Partie de promotion
Je recommande
J'utilise cette peluche attache-tétine depuis la naissance de mon fils il y a 10 jours. Peluche très douce et mignone. Je ne recommande pas pour dormir par contre: je trouve que l'attache tétine devrait être un peu plus longue car la peluche se retrouve vite devant le visage de bébé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF348/13 peluche ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF348/13 peluche ultra-douce
Chachou0412
19/03/2019
France
Partie de promotion
un Produit au top
Un super produit, qualité géniale, super ingénieux, légé, couleur très jolie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF348/12 peluche ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF348/12 peluche ultra-douce
MarineAmbre2209
19/03/2019
France
Partie de promotion
Très convaincus
J'ai tout de suite adhérer au produit tout comme ma fille! Sucette très pratique, simple, et pas très grosse ce qui ne choque pas sur son visage, sans parler de la peluche qui est pas trop grosse est très douce en plus de son accroche à scratch intégrer ! Je recommande vivement !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF348/11 peluche ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF348/11 peluche ultra-douce
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Dans le cadre d'un test consommateurs réalisé auprès de 112 mamans aux États-Unis en 2016, 96 % des mamans ont déclaré que la collerette laissait moins de marques et irritait moins la peau.
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra soft.
La marque numéro 1 des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement