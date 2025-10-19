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  • Une sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé
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Philips AventSucette ultra-douce

SCF222/20

4.7
| (733) Avis | 99% recommandent ce produit

1 récompense

Une sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé
Prenez soin de la peau sensible de bébé avec la sucette ultra-douce Philips Avent. Sa collerette très douce* et souple épouse les lignes de son visage et réduit les marques et irritations sur sa peau, pour plus de confort.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Collerette souple, pour un confort optimal

Une sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé

  • ultra-douce et souple

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Collerette douce et flexible pour réduire les marques et les irritations sur la peau

Collerette douce et flexible pour réduire les marques et les irritations sur la peau

Parce que les peaux sensibles nécessitent plus d'attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les contours naturels du visage de bébé, pour plus de confort. Sa peau sera moins marquée et irritée.

Collerette arrondie pour plus de confort au quotidien

Collerette arrondie pour plus de confort au quotidien

La forme arrondie de la collerette réduit la pression, pour apaiser bébé en douceur, tout en préservant sa peau.

Les bébés l'adorent partout dans le monde*

Les bébés l'adorent partout dans le monde*

Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-961244

Notation globale

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4.7

sur 6

733

Avis

99%

recommandent ce produit

19/10/2025

France

France

Tétine

Le visuel et beau la tétine et dur bebe la prend bien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

18/10/2025

France

France

Super tétine

Les tétines sont douces et s’adapte parfaitement à la bouche de bébé. Elles n’irrite pas du tout le contour de la bouche. L’étui livré avec permet de ranger et de stériliser la tétine. C’est génial. Mon bébé l’accepte sans problème. J’en suis ravie.

Avantages

Doux, hygiénique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

14/10/2025

France

France

Tétines douces et agréables

Coup de coeur pour ces tétines douces, légères et de petite taille. La forme bien pensée des tétines épouse bien les traits du visage de mon bébé ce qui évite irritations et rougeurs autour de la bouche. La boîte de stérilisation est également très pratique. Je recommande ces tétines de très bonne qualité et qui sont en plus très mignonnes.

Avantages

Douceur, qui respecte la peau de bébé

Contre

Pas assez de choix de coloris

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Développée avec des professionnels de santé et des mamans

  2. Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce.

  3. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  4. La marque numéro 1 des sucettes

  5. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  6. 85 % des mamans interrogées ont trouvé cette sucette plus douce que huit modèles comparables provenant d'autres grandes marques internationales. Études indépendantes, États-Unis, février 2017