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Pour un confort essentiel
6-18 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
Notre anneau de sécurité vous permet de retirer facilement la sucette à tout moment. Même les petites mains sont capables de l'attraper !
4.8
sur 6
168
Avis
97%
recommandent ce produit
hihuho
12/11/2020
France
Partie de promotion
:) trop magnifique!
genial j adore cette produit car c'est utile et mon fils il est content
Avantages
le bebe il est tranquille
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF170/22 Sucette classique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF170/22 Sucette classique
Lddr
27/04/2020
France
Livraison rapide
Sucette au top , mon fils accepte que celle ci merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF169/37 Sucette classique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF169/37 Sucette classique
Celou06
20/09/2018
France
Partie de promotion
Au top
Mon fils l’utilise de jour comme de nuit et il l’a adopté. Très bonne sucette, j'aime beaucoup sa forme. Je recommande cette sucette.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF170/22 Sucette classique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF170/22 Sucette classique
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
La marque numéro 1 des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014