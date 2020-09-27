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Arrêté
Classic+ (nouveau)
Contrairement à d'autres biberons, le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui facilite l'assemblage du biberon. Pendant que votre bébé tète, la valve exclusive de la tétine s'ouvre pour laisser l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé.
La valve exclusive de la tétine s'adapte au rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les excès, régurgitations, rots et ballonnements, pour plus de confort.
Avec ses 4 pièces, son large goulot et ses angles arrondis, notre biberon est facile et rapide à nettoyer à la perfection. Ayez l'esprit tranquille : votre biberon est vraiment propre en un clin d'œil.
4.8
sur 6
20
Avis
100%
recommandent ce produit
Dita1991
27/09/2020
Suisse
Großartig
Bei beiden Kindern gebraucht, immer wieder gerne. Sehr pflegeleicht und gute Qualität
Avantages
Qualität, eifacher gebrauch
Contre
Keine.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD373 Starter-Set für Neugeborene
Oui, je recommande ce produit
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COB6770
13/03/2018
España
LOS MEJORES.
SET DE BIBERONES Y TETNIAS, LO MEJORES DEL MERCADO CON DIFERENCIA.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD371/00 Selección para recién nacidos
Oui, je recommande ce produit
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ChrisV
26/02/2017
United Kingdom
Great kit
Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD371/00 Newborn Starter Set
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Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques que les bébés nourris avec un biberon ordinaire. Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon d'une autre marque connue.