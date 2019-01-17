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  • Effet anti-douleur efficace* sans médicaments
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Arrêté

Lampe infrarouge

PR3110/00

4.2
| (31) Avis | 90% recommandent ce produit
Effet anti-douleur efficace* sans médicaments
Notre technologie cliniquement prouvée soulage efficacement les douleurs musculaires et articulaires sans recours à des médicaments. Elle stimule localement la circulation sanguine et augmente l'apport local en oxygène afin de détendre la zone douloureuse.
Voir tous les avantages

Technologie cliniquement prouvée*

Effet anti-douleur efficace* sans médicaments

  • 150 W

  • Pour un usage ciblé

  • Angle réglable

Soulage les douleurs et améliore la mobilité

Soulage les douleurs et améliore la mobilité

L'InfraCare PR3110 vous soulage de manière ciblée et efficace en augmentant la circulation sanguine locale afin de mobiliser votre corps dans sa lutte contre les douleurs. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.

Aide le corps à se rétablir naturellement

Aide le corps à se rétablir naturellement

L'InfraCare permet au corps de se rétablir naturellement. L'appareil PR3110 InfraCare aide à soulager la douleur grâce à une action ciblée, dont il a été prouvé qu'elle permettait d'améliorer la mobilité.

Cliniquement prouvé

Cliniquement prouvé

Une technologie fiable utilisée par les professionnels. Il a été cliniquement prouvé qu'elle améliorait objectivement le fonctionnement des articulations.* Il a été prouvé qu'InfraCare permettait une importante réduction de la douleur chez 71 % des patients atteints d'arthrite rhumatoïde et chez 72 % des patients souffrant de douleurs lombaires.*

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.2

sur 6

31

Avis

90%

recommandent ce produit

17/01/2019

Deutschland

Deutschland

Die Infrarotlampe ist solide verarbeitet und bedienerfreundlicher

Das Gerät ist einfach zu bedienen und fast selbsterklärend. Es hat einen guten Stand durch den großen Fuss und ist kinderleicht anzuwenden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PR3110/00 Infrarotlampe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PR3110/00 Infrarotlampe

20/08/2018

Deutschland

Deutschland

Einfach und überzeugend

Super Abhilfe bei Rückenschmerzen, HExenschuss & co

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PR3110/00 Infrarotlampe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PR3110/00 Infrarotlampe

21/01/2020

Nederland

Nederland

Eenvoudig en goed.

Ik vind goed dat het een eenvoudige in en af te stellen apparaat is.

Avantages

Prijs/kwaliteit verhouding is goed. Snel warm. Stabiel.

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PR3110/00 Infraroodlamp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PR3110/00 Infraroodlamp

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  1. W. Siems, et al. (2010) : « Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation », Acta biochimica polonica 57 (3), 313-319