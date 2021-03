Affichez des vidéos enregistrées sur une carte SD ou une clé USB

Le lecteur MP4 intégré prend en charge tous les formats vidéo et audio courants. Ainsi, le projecteur de poche PicoPix fonctionne de manière indépendante, et lit les contenus enregistrés dans sa mémoire interne de 2 Go, sur une clé USB ou différents types de cartes mémoire.