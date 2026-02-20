Termes recherchés

FR
NL
0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    • Faites frire, griller, cuire… et même cuire à la vapeur ! Faites frire, griller, cuire… et même cuire à la vapeur ! Faites frire, griller, cuire… et même cuire à la vapeur !

      Airfryer série 5000 vapeur 7,2 L Airfryers

      NA547/07

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Faites frire, griller, cuire… et même cuire à la vapeur !

      Régalez vos papilles : bao buns ultra-moelleux, poulet doré et croustillant ou encore saumon succulent… Tout un monde de nouvelles textures vous attend avec l'Airfryer Philips série 5000 avec cuisson vapeur.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Airfryer

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Airfryer série 5000 vapeur 7,2 L
      - {discount-value}

      Airfryer série 5000 vapeur 7,2 L

      Airfryers

      total

      recurring payment

      Faites frire, griller, cuire… et même cuire à la vapeur !

      Cuisez à la vapeur, à l'air, ou les deux en même temps !

      • Technologie vapeur pour préserver les nutriments
      • Fonction cuisson vapeur et air pour un résultat croustillant et tendre
      • Fonction SteamClean automatique pour un nettoyage facile
      • Système coulissant premium pour une utilisation sans effort
      • Technologie Rapid Air Plus pour des plats à la cuisson homogène à chaque fois
      Cuisson vapeur, texture tendre et fine

      Cuisson vapeur, texture tendre et fine

      Des raviolis moelleux, des légumes tendres et du poisson savoureux, tous préparés grâce à notre Airfryer avec fonction de cuisson vapeur. La vapeur est diffusée avec précision, sans détremper les aliments et tout en préservant jusqu'à 87 % des nutriments.****

      Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur : la puissance de la cuisson vapeur et air

      Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur : la puissance de la cuisson vapeur et air

      Vous pouvez désormais profiter du meilleur des deux méthodes de cuisson : faites cuire à l'air et à la vapeur en même temps pour un résultat croustillant et doré à l'extérieur, tendre et juteux à l'intérieur. Idéal pour des roulés à la cannelle bien dorés, des pains croustillants, du succulent poulet et des légumes sublimés. Adieu les aliments brûlés ou mal cuits !******

      Un nettoyage facile

      Un nettoyage facile

      Notre fonction SteamClean permet de ramollir les dépôts de graisse dans le panier et de faciliter le nettoyage.

      Système EasySlide Rail pour un retrait du panier plus sûr et plus facile

      Système EasySlide Rail pour un retrait du panier plus sûr et plus facile

      Que vous n'ayez qu'une main libre ou que vous ayez besoin d'un accès rapide pendant la cuisson, notre technologie brevetée EasySlide Rail******* facilite le contrôle, le mélange ou l'ajout d'ingrédients. Son design ultra-pratique et sûr repose sur un système coulissant glissant de manière fluide en toute sécurité, garantissant que le panier reste droit et stable sur ses rails à tout moment. Plus besoin de poser le panier chaud sur votre plan de travail : moins de risques de brûlures et une cuisson plus fluide et plus sûre.

      Une cuisson plus rapide, un résultat toujours parfait

      Une cuisson plus rapide, un résultat toujours parfait

      Finis les aliments brûlés ou mal cuits ! La technologie Rapid Air Plus au design en étoile unique permet à l'air chaud de circuler plus rapidement autour et au cœur des ingrédients***, pour une cuisson homogène à chaque fois avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins.*

      Le format idéal pour vos besoins quotidiens

      Le format idéal pour vos besoins quotidiens

      Permet de préparer jusqu'à 1,4 kg de légumes, 10 pilons de poulet, 6 filets de saumon ou 9 muffins.

      Plus besoin de retirer le panier pour vérifier la cuisson !

      Plus besoin de retirer le panier pour vérifier la cuisson !

      Un contrôle total : vérifiez la cuisson à travers la fenêtre pour savoir exactement quand vos aliments sont prêts.

      Revêtement céramique

      Revêtement céramique

      Notre revêtement nouvelle génération sans PFAS est antiadhésif et durable. Sa surface résiste aux rayures et se nettoie facilement.

      Un tout nouveau monde de possibilités

      Un tout nouveau monde de possibilités

      Découvrez 21 modes de cuisson, de la cuisson de pâtisseries au grill en passant par la cuisson vapeur et le réchauffage. Les réglages offrent une plage de température débutant à 40 ℃ et un temps de fonctionnement pouvant atteindre 24 heures, ce qui rend possibles la déshydratation et la fermentation.

      Des idées infinies avec l'application HomeID

      Des idées infinies avec l'application HomeID

      Plus de 10 000 délicieuses recettes pensées pour votre Airfryer, avec des instructions simples étape par étape*****

      Un gain de place grâce au réservoir d'eau amovible

      Un gain de place grâce au réservoir d'eau amovible

      Quand la cuisson vapeur n'est pas nécessaire, retirez simplement le réservoir d'eau pour faire de la place sur votre plan de travail.

      Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie

      Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie

      Cuisez jusqu'à 50 % plus vite et économisez jusqu'à 70 % d'électricité en utilisant l'Airfryer vapeur Philips au lieu de votre four.**

      Fonctionnement silencieux

      Fonctionnement silencieux

      L'Airfryer n'émet aucun bruit gênant lorsqu'il cuit à la vapeur, grille ou cuit vos aliments, pour que vous puissiez profiter pleinement de vos conversations ou de votre musique.

      Spécificités Techniques

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        2 000 W
        Tension
        220-240 V
        Fréquence
        50 Hz
        Nombre dans le lot
        1
        Batterie
        Non

      • Caractéristiques générales

        Matériau principal
        Métal
        Matériau secondaire
        Plastique
        Couleur
        Or
        Capacité
        7,2 l
        Thermorésistant
        Oui
        Pieds antidérapants
        Oui
        Couvercle transparent
        Oui
        Interface
        Numérique
        Longueur du cordon
        1 m
        Range-cordon
        Non
        Fonction de maintien au chaud
        Oui
        Programmes
        12
        Méthodes de cuisson
        Frire, Rôtir, Griller, Cuire au four, Plat unique, Sauter, Faire revenir, Cuire des aliments surgelés, Réchauffer, Décongeler, Déshydrater, Toaster, Maintenir au chaud, Mijoter, Fermenter, Confire, Cuire à la vapeur
        Nombre de paniers
        1
        Panier amovible
        Oui
        Plage de durée
        0 min – 24 heures
        Plage de température
        40-200 °C
        Télécommande
        Non
        Technologie
        Rapid Air Plus
        Bouton marche/arrêt intégré
        Oui
        Arrêt automatique
        Oui
        Thermostat réglable
        Oui
        Voyant d'alimentation
        Oui
        Poignées thermiquement isolées
        Oui
        Compatible lave-vaisselle
        Oui
        Indicateur de température
        Oui
        Parois froides
        Oui
        Température maximale (°C)
        200 °C
        Accessoires associés 1
        Kit de gril
        Accessoires associés 2
        Kit de cuisson
        Revêtement céramique
        Oui
        Garantie
        2 ans
        Panier simple ou double
        Panier simple
        Connectivité
        Non

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        457 mm
        Largeur du produit
        334 mm
        Hauteur du produit
        320 mm
        Poids du produit
        8,9 kg
        Dimensions du produit
        457 x 334 x 320 mm
        Longueur de l'emballage
        520 mm
        Largeur de l'emballage
        372 mm
        Hauteur de l'emballage
        370 mm
        Poids de l'emballage
        2,2 kg
        Dimensions de l'emballage
        520 x 372 x 370 mm

      • Solidité

        Boîtier
        Emballage éco-responsable
        Manuel
        100 % recyclable

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • *Par rapport à des frites cuites dans une friteuse classique
      • **Sur la base de mesures internes réalisées en laboratoire avec les Airfryer Philips ; cuisson d'un blanc de poulet (réglage Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (réglage Airfryer 200 °C, sans préchauffage) par rapport à l'utilisation d'un four de classe A. Les pourcentages exacts sont susceptibles de varier selon le produit.
      • ***Par rapport à l'Airfryer Philips avec technologie Rapid Air
      • ****Mesure réalisée en laboratoire externe sur la base de la teneur en vitamine C du brocoli.
      • *****Le nombre de recettes peut varier selon les pays
      • ******Comparaison basée sur la cuisson d'un poulet entier pendant 80 minutes en utilisant la fonction de cuisson vapeur et air, par rapport à la fonction de cuisson à l'air
      • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).

      Des offres exclusives, rien que pour vous


      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      De 10 € de réduction sur votre premier achat.*

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      *Cliquez ici pour lire les conditions générales du code promotionnel.
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.