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NA543/00
Technologie vapeur pour préserver les nutriments
Fonction cuisson vapeur et air pour un résultat croustillant et tendre
Fonction SteamClean automatique pour un nettoyage facile
Technologie Rapid Air Plus pour des plats à la cuisson homogène à chaque fois
Fenêtre de cuisson pour plus de commodité
Des raviolis moelleux, des légumes tendres et du poisson savoureux, tous préparés grâce à notre Airfryer avec fonction de cuisson vapeur. La vapeur est diffusée avec précision, sans détremper les aliments et tout en préservant jusqu'à 87 % des nutriments.****
Vous pouvez désormais profiter du meilleur des deux méthodes de cuisson : faites cuire à l'air et à la vapeur en même temps pour un résultat croustillant et doré à l'extérieur, tendre et juteux à l'intérieur. Idéal pour des roulés à la cannelle bien dorés, des pains croustillants, du succulent poulet et des légumes sublimés. Adieu les aliments brûlés ou mal cuits !******
Notre fonction SteamClean permet de ramollir les dépôts de graisse dans le panier et de faciliter le nettoyage.
5.0
sur 6
13
Avis
MariaRitaM
18/07/2026
Italia
Partie de promotion
Friggitrice ad aria e vapore
Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!
Cet avis concerne le produit Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Cet avis concerne le produit Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
LorenaS
10/07/2026
Italia
Partie de promotion
Capiente e pratica
Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente
Cet avis concerne le produit Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Cet avis concerne le produit Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
GaiaB
30/06/2026
Italia
Partie de promotion
Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità
Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼
Cet avis concerne le produit Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Cet avis concerne le produit Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Par rapport à des frites cuites dans une friteuse classique
Sur la base de mesures internes réalisées en laboratoire avec les Airfryer Philips ; cuisson d'un blanc de poulet (réglage Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (réglage Airfryer 200 °C, sans préchauffage) par rapport à l'utilisation d'un four de classe A. Les pourcentages exacts sont susceptibles de varier selon le produit.
Par rapport à l'Airfryer Philips avec technologie Rapid Air
Mesure réalisée en laboratoire externe sur la base de la teneur en vitamine C du brocoli.
Le nombre de recettes peut varier selon les pays
Comparaison basée sur la cuisson d'un poulet entier pendant 80 minutes en utilisant la fonction de cuisson vapeur et air, par rapport à la fonction de cuisson à l'air