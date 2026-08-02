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LUM11012U3022X2
Type de lampe : HIR2
Jusqu'à 100 % de luminosité en plus
Lumière blanche et froide à 6 000 K
Garantie de 2 ans
Nombre de lampes : 2
Pour un éclairage blanc froid de style moderne, montez en gamme en installant des lampes LED Philips Ultinon Pro3022 dans vos éclairages avant. Équipées de puces LED puissantes produisant une température de couleur de 6 000 K, ces lampes de qualité supérieure sont conçues pour offrir un confort de conduite maximal. Repérez les obstacles plus rapidement et conduisez en toute confiance sans éblouir les autres usagers de la route. Alliez style et performances avec nos lampes LED Philips Ultinon Pro3022.
Une lampe LED idéale offre un éclairage de qualité et dure plus longtemps. Les lampes Philips Ultinon Pro3022 présentent un design durable et sont équipées d'un double système de refroidissement : le système de refroidissement actif AirCool associé à un dissipateur en aluminium qui évacue la chaleur loin des composants critiques. Leur durée de vie peut atteindre 2 000 heures, soit jusqu'à quatre fois plus que les lampes halogènes qu'elles remplacent***.
Il est crucial d'optimiser la taille des lampes LED car certaines optiques peuvent être très petites. Alors que d'autres solutions LED retrofit sur le marché présentent un transformateur externe, notre lampe LED Philips Ultinon Pro3022 est dotée d'un transformateur intégré, ce qui rend l'installation plus rapide et plus simple. Facilement installable par des garagistes spécialisés, son design compact s'adapte à une plus grande gamme de modèles de voiture. Procédez au changement qui s'impose ! Suivez le guide d'instructions étape par étape ici****.
3.8
sur 6
257
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Par rapport aux normes minimum légales pour des lampes halogènes
Il est de votre responsabilité d'utiliser les lampes LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement. Ces lampes ne sont pas autorisées sur la voie publique
Visitez la page Philips.com/AutomotiveSupport pour plus de détails
Disponible sur Philips.com/LEDcompatibility-check
Visitez la page Philips.com/LED-bulbs