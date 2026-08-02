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  • Montrez le chemin avec les éclairages LED
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Ultinon Pro3022Lampes pour éclairage avant LED

LUM11012U3022X2

3.8
| (257) Avis
Montrez le chemin avec les éclairages LED
Les lampes pour éclairage avant LED Philips** sont conçues pour offrir un excellent rapport qualité/prix, un éclairage confortable et des performances fiables. Fabriquées de manière à permettre une longue durée de vie et une installation facile, ces lampes sont idéales pour passer de la technologie halogène à la technologie LED.
Voir tous les avantages

Un éclairage LED élégant et facile à installer

Montrez le chemin avec les éclairages LED

  • Type de lampe : HIR2

  • Jusqu'à 100 % de luminosité en plus

  • Lumière blanche et froide à 6 000 K

  • Garantie de 2 ans

  • Nombre de lampes : 2

Lumière blanche et froide de qualité

Pour un éclairage blanc froid de style moderne, montez en gamme en installant des lampes LED Philips Ultinon Pro3022 dans vos éclairages avant. Équipées de puces LED puissantes produisant une température de couleur de 6 000 K, ces lampes de qualité supérieure sont conçues pour offrir un confort de conduite maximal. Repérez les obstacles plus rapidement et conduisez en toute confiance sans éblouir les autres usagers de la route. Alliez style et performances avec nos lampes LED Philips Ultinon Pro3022.

Lampes à longue durée de vie

Une lampe LED idéale offre un éclairage de qualité et dure plus longtemps. Les lampes Philips Ultinon Pro3022 présentent un design durable et sont équipées d'un double système de refroidissement : le système de refroidissement actif AirCool associé à un dissipateur en aluminium qui évacue la chaleur loin des composants critiques. Leur durée de vie peut atteindre 2 000 heures, soit jusqu'à quatre fois plus que les lampes halogènes qu'elles remplacent***.

Installation facile

Il est crucial d'optimiser la taille des lampes LED car certaines optiques peuvent être très petites. Alors que d'autres solutions LED retrofit sur le marché présentent un transformateur externe, notre lampe LED Philips Ultinon Pro3022 est dotée d'un transformateur intégré, ce qui rend l'installation plus rapide et plus simple. Facilement installable par des garagistes spécialisés, son design compact s'adapte à une plus grande gamme de modèles de voiture. Procédez au changement qui s'impose ! Suivez le guide d'instructions étape par étape ici****.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

257

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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Mentions légales

  1. Par rapport aux normes minimum légales pour des lampes halogènes

  2. Il est de votre responsabilité d'utiliser les lampes LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement. Ces lampes ne sont pas autorisées sur la voie publique

  3. Visitez la page Philips.com/AutomotiveSupport pour plus de détails

  4. Disponible sur Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Visitez la page Philips.com/LED-bulbs