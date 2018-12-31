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Arrêté
LPL27SPAREX1
LED haute qualité
Boost 250 lm et Éco 120 lm
1 Module rechargeable de rechange
Couleurs plus visibles
Conforme à la norme IP54, la lampe d'inspection LED est étanche.
Technologie de pile LifeP04 à économie d'énergie, rapidement rechargeable. Rapidement rechargeables, les modules peuvent être directement utilisés une fois qu'ils sont chargés et prêts à l'emploi.
Notation globale