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  • Mieux voir, pour mieux travailler
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ProfessionalRECHANGE MDLS CRI MATCHLINE LPL41

LPL27SPAREX1

Mieux voir, pour mieux travailler
Ce module multidirectionnel robuste et mains libres offre une visibilité optimale sans ombre.
Voir tous les avantages

Système d'éclairage tout-en-un pour les professionnels

Mieux voir, pour mieux travailler

  • LED haute qualité

  • Boost 250 lm et Éco 120 lm

  • 1 Module rechargeable de rechange

  • Couleurs plus visibles

Protection contre l'eau et la poussière - IP54

Protection contre l'eau et la poussière - IP54

Conforme à la norme IP54, la lampe d'inspection LED est étanche.

Résistance aux chocs - IK07

Résistance aux chocs - IK07

Technologie de pile LifeP04 à économie d'énergie, rapidement rechargeable

Technologie de pile LifeP04 à économie d'énergie, rapidement rechargeable

Technologie de pile LifeP04 à économie d'énergie, rapidement rechargeable. Rapidement rechargeables, les modules peuvent être directement utilisés une fois qu'ils sont chargés et prêts à l'emploi.

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