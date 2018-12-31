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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Nouveau
HX6600/11
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Élimine en douceur 2 fois plus de plaque dentaire
Aide à réduire les caries
Application interactive, brossage ludique
Minuteur de 2 minutes avec lumière et son
Autonomie de 21 jours
Connectez-vous à l'application Philips Sonicare for Kids pour rendre le brossage amusant et efficace. Votre enfant suit son compagnon de brossage, Sparkly, gagne des récompenses et explore de nouveaux mondes en adoptant des habitudes saines. L'application aide votre enfant à se brosser les dents plus longtemps, plus efficacement, et vous offre une tranquillité d'esprit totale.
Les dents des enfants jouent un rôle essentiel, et cette tête de brosse Philips Sonicare for Kids a pour mission de les protéger. Grâce à ses brins extra-longs qui atteignent les espaces interdentaires et les zones difficiles d'accès, elle élimine plus de plaque dentaire à chaque brossage*. Elle offre un nettoyage doux et efficace qui prévient les caries.
Grâce aux modes doux et extra-doux, la Philips Sonicare for Kids Smart protège le sourire de votre enfant à chaque étape. Le format adapté de la tête de brosse et les faibles vibrations contribuent au confort du brossage, pour lui offrir un nettoyage doux et efficace.
Notation globale
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
par rapport à une brosse à dents manuelle