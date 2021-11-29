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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX6321/03
HX6340
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Bluetooth® intégré
Application d'apprentissage
1 tête de brosse
2 modes
Les enfants s'amusent avec l'application interactive pendant le brossage. L'application Philips Sonicare Kids les guide pour leur apprendre à se brosser les dents, grâce à des animations amusantes et des récompenses conçues pour les encourager à acquérir de bonnes habitudes.
Avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids, les enfants apprennent à se brosser les dents correctement de façon autonome. L'application se synchronise avec la brosse à dents de votre enfant via Bluetooth® pour montrer de bonnes techniques de brossage et suivre les performances. Les enfants peuvent voir s'ils se brossent correctement les dents et sont récompensés si c'est le cas. 98 % des parents interrogés déclarent qu'il est plus facile de motiver leurs enfants à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. Un moyen amusant d'encourager les enfants à acquérir de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire qui leur serviront toute leur vie.
Les enfants s'amusent tout en se brossant les dents. Philips Sonicare Kids les récompense avec des aliments sains qui leur permettent de nourrir Sparkly, afin de les encourager à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement.
4.5
sur 6
96
Avis
93%
recommandent ce produit
xavou78
29/11/2021
France
Acheteur vérifié
tres ludique
excellent mon enfant ne rate jamais une occasion de se laver les dents !:pour les réticent c'est LA brosse a dent qu'ils faut pour les enfants
Avantages
simple ludique fonctionnel
Contre
un peu grosse et lourde
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique
snif82
16/11/2021
France
Acheteur vérifié
ce produit possède de bonnes fonctionnalités
pratique, ultra léger, nettoyage rapide après usage, très bonne prise en main avec un bon maniement dans la bouche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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sissi16
05/10/2018
France
Super
Super brosse à dents qui a permis de réconcilier mon fils avec le lavage de dents !! L'application est top et vraiment un plus. Il adore son sparkly et ne rechigne plus à se laver les dents. Ayant une hypominéralisation de l'email et sujet aux caries j'espère qu'elle l'aidera à améliorer son état bucco dentaire. Le petit moins : application difficile à télécharger et lourde. J'ai été obligé d'essayer plusieurs fois avant de reussir à la télécharger.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
des parents interrogés par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents seule
Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour
par rapport à une brosse à dents manuelle
enquête après de professionnels de la santé bucco-dentaire avec des enfants âgés de 4 à 10 ans